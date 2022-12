Kizomba, la coppia savonese formata da Veronica Rossi e Carlo Grasso primeggia a Parigi

Andora/Villanova. Due ballerini liguri, Veronica Rossi di Andora e Carlo Grasso di Villanova d’Albenga, festeggiano a Parigi la vittoria nella categoria sensual alle “Olympiades of Kizomba”.

La kizomba è un ballo di origine africana meglio conosciuto come ballo dell’abbraccio diffusosi negli anni Ottanta. Entrambi ballerini sin dalla più tenera età, hanno unito le due preparazioni artistiche nel 2016 per diventare una coppia che ha partecipato a numerosi congressi internazionali da Montecarlo a Zurigo, da Kiev a Bangkok, distinguendosi per professionalità e competenza.

Veronica ha una formazione di danza a 360 gradi che spazia dal classico al moderno per giungere ai caraibici. Carlo invece inizia con i balli standard da sala, per poi specializzarsi nel latino americano. Oggi questa coppia di ballerini nonché insegnanti ha raggiunto un traguardo importante. E poiché kizomba vuole dire “festa”, non potranno che festeggiare meritatamente questo risultato di grande valore.