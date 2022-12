Judo, a Follonica la Liguria si fa notare: ben 32 medaglie conquistate, dodici sono ori

Liguria. Sabato 3 e domenica 4 dicembre si sono svolti a Follonica i campionati nazionali dell’eps CSEN, ente promozione sportiva riconosciuto dal Coni e il gran prix giovanile. La Liguria con il settore Judo si è fatta onore portando in regione un medagliere di tutto rispetto.

Ben 12 gli ori conquistati da: Christian Pappagallo, Stefani Bersani, Filippo Rudari, Greta Petrillo, Elisa Bottero Andrea Mastrorillo, Leila Di Napoli, Gabriele Catassi, Gabriele Morese, Roberto Mascherucci, Simone Catassi e Paolo Bono.

Sul secondo gradino del podio, sono saliti sette atleti: Matteo Gaglione, Tommaso Carlotta, Alessia Calimera, Antonio Mancarella, Francesco Politi, Pietro Marchetta Pietro e Alessandro Greco.

Tredici invece i bronzi: Lorenzo Demarini, Alberto Ferrari, Francesco Damore, Giorgio Ferrari, Pietro Gaggero, Nicole Vicari Nicole, Martina Orlando Martina, Caicedo Sancez, Alessandro Roberto, Antonio Ciccia Antonio Ginevra Grillo Ginevra, Samuele Vaccaro e Adam Rezzal.

Per quanto riguarda gli altri atleti in gara, quinto posto per Filippo Bevana, Jolanda Prejalmini, Filippo Rebolino, Aleandro Castellano, Leonardo Malavolti, Martina Illuminato, Martino Pileio Martino, Simone Frasson, Riccardo Biamonti, Bruno Pizzuto e Matias Repetto.

Settimi classificati Alessio Narneni e Filippo Stancati, noni Federico Catassi, Marco Franze, Alberto Ciccia, Gabriele Ciccia, Lorenzo Tortarolo, Angelo Sinatra e Daniele De Lucia.

Il coordinatore regionale Cristian Di Franco, nonché vice coordinatore nazionale si ritiene soddisfatto degli ottimi risultati ottenuti: “Insieme al presidente regionale Roberto Romano, presente anche lui al grande evento CSEN, stiamo cercando di aumentare i tesserati delle società affiliate al CSEN fornendo loro sempre servizi di consulenza e aiuti di tutti i generi così da essere sempre presenti per garantire servizi al top. Roberto Romano, già reduce nella settimana precedente alla coppa italia Csen ju jitsu (competizione che ha visto 500 atleti iscritti darsi battaglia), mostra sempre grande professionalità e competenza oltre ad un estrema voglia di mettersi in gioco per far crescere tutti i settori del CSEN”.