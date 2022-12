Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (14^ giornata)

L’Albenga non poteva fallire contro il fanalino di coda Canaletto e così è stato. Dietro agli ingauni, che contano un vantaggio di ben undici lunghezze sull’Arenzano, un nutrito gruppo di squadre che rivaleggia per la seconda piazza. Dopo le partenza, si attendono novità in entrate per la Cairese, che perde parecchie posizioni a seguito della sconfitta contro l’Imperia. Dopo il bel punto contro la capolista della scorsa settimana, il Finale perde sul campo dell’Angelo Baiardo.

Risultati

Angelo Baiardo 2 – Finale 1; Arenzano 2 – Busalla 0; Athletic Club Albaro 1 – Forza e Coraggio 2; Campomorone Sant’Olcese 1 – Genova Calcio 0; Canaletto 1 – Albenga 5; Sestrese 1 – Taggia 3; Imperia 3 – Cairese 1; Rapallo 0 – Lavagnese 3; Voltrese 0 – Rivasamba 2.

Classifica: Albenga 37; Arenzano 26; Lavagnese e Campomorone Sant’Olcese 25; Genova Calcio e Forza e Coraggio 24; Imperia e Cairese 23; Rivasamba 20; Atheltic Club Albaro 18; Angelo Baiardo 17; Busalla, Taggia e Sestrese 16; Voltrese 14; Finale 12; Rapallo 11; Canaletto 6.

Promozione (13^ giornata)

Domenica da incorniciare per il Pietra Ligure: per la vittoria nettissima sul difficile campo del Ventimiglia ma soprattutto per essere salito da solo in testa alla graduatoria. Bel successo del Ceriale ai danni di una Baia Alassio in crisi nera. La Carcarese trova il primo successo in casa contro la pericolante Dianese e Golfo. Un punto a testa tra Legino e New Bragno. Le novità del mercato non hanno avuto effetto immediato sul Celle Varazze, superato dalla Sampierdarenese.

Risultati

Campese 0 – Ospedaletti 0, Carcarese 2 – Golfo Dianese 0; Ceriale 4 – Baia Alassio 1; Legino 1 – New Bragno 1 (cronaca); Sampierdarenese 3 – Celle Varazze 2; Serra Riccò 3 – Borzoli 1; Soccer Borghetto 2 – Praese 2 (cronaca); Ventimiglia 1 – Pietra Ligure 5.

Classifica: Pietra Ligure 31; Praese 29; Serra Riccò 26; Ceriale 23; Sampierdarenese 22; Soccer Borghetto 21; Borzoli 20; Celle Varazze 19; Ventimiglia 18; Carcarese 16; New Bragno 14; Campese 11; Legino e Ospedaletti 10; Golfo Dianese 8; Baia Alassio 6.

Prima Categoria “A” (11^ giornata)

Prosegue il duello a distanza tra la San Francesco Loano e il Camporosso, squadre entrambe vittoriose negli incroci contro Plodio e Mallare. Tiene il passo l’Aurora, che supera tra le mura amiche il Vadino.

Risultati

Altarese – Area Calcio Andora (rinviata); Atletico Argentina 1 – Millesimo 9; Aurora 3 – Vadino 1; Camporosso 3 – Mallare 2; San Francesco Loano 3 – Plodio 0 (cronaca); Virtus Sanremo 4 – Oneglia 4; Pontelungo – San Filippo Yepp (ore 18).

Classifica: San Francesco Loano 28; Camporosso 27; Aurora 24; Pontelungo 23; Andora 22; Millesimo 17; Vadino 11; Altarese, Plodio, Virtus Sanremo, San Filippo Yepp 10; Mallare 6; Oneglia 3 (-4); Atletico Argentina -2 (-2)

Prima Categoria “B” (11^ giornata)

Olimpic 2- Speranza 0; Multedo 1 – Veloce 1; Spotornese 3 – Masone 2; Albissole 2 – Quiliano&Valleggia 5; Letimbro 2 – Savona 0 (cronaca); Priamar Liguria 0 – Vadese 3; Città di Cogoleto 0- Pra’ FC 5.

Classifica: Quiliano&Valleggia 26; Pra’ FC 23; Spotornese, Savona e Masone 20; Speranza 18; Vadese 15; Albissole 14; Multedo e Letimbro 13; Olimpic 12; Città di Cogoleto 8; Priamar Liguria 7; Veloce 2.

Seconda Categoria “A” (7^ giornata)

Risultati

Polisportiva Sanremo 3 – Legino “b” 2; Argentina Arma 5 – San Bartolomeo Cervo 0; Riva Ligure 3 – Villanovese 2; Cisano 1 – Carlin’s Boys 2; Nuova Sanstevese – Real Santo Stefano.

Classifica: Argentina Arma, Polisportiva Sanremo e Carlin’s Boys 17; Riva Ligure e Cisano 9; Villanovese 7; Real Santo Stefano e Legino “b” 4; San Bartolomeo Cervo 3; Nuova Sanstevese 0.

Seconda Categoria “B” (7^ giornata)

La Rocchettese fa suo il big match di giornata contro la Nolese. E lo fa in maniera netta: quattro goal contro zero. In attesa del recupero delle gare rinviate, rimane evidente come siano tante le formazioni che possono ambire al salto di categoria. In coda, lo Speranza “b” aggiusta la sua classifica trovando una vittoria che mancava dalla prima giornata. Ancora a secco di successi il Pallare e il Murialdo.

Risultati

Speranza “b” 4 – Murialdo 0; Cengio – Borghetto (in programma giovedì); Pallare 0 – Dego 3; Rocchettese 4 – Nolese 0; Sassello – Borgio Verezzi (rinviata)

Classifica: Dego 16; Cengio e Rocchettese 14; Borghetto e Nolese 13; Borgio Verezzi 12; Speranza “B” 6; Sassello 4; Pallare e Murialdo 1.