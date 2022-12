Iren Ambiente, votato il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): sarà della Fp Cgil

Savona. Si sono svolte in data odierna le votazioni per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per la Provincia di Savona di IREN Ambiente.

Le elezioni hanno coinvolto una platea di 75 lavoratrici e lavoratori, con profili Tecnico Operativi ed Amministrativi, operanti presso il Biodigestore di Cairo Montenotte e gli Impianti di Recupero di Albenga e Cairo Montenotte ed hanno determinato l’elezione del candidato della FP CGIL.

I risultati della votazione sono i seguenti: Aventi Diritto 75; Votanti 68 (90,75%); Voti FP CGIL 43 (63,23%); Voti FIT CISL 22 (32,35%); Bianche/Nulle 3 (4,42%)

“Particolare soddisfazione, – hanno fatto sapere da Cgil, – deriva dal dato di partecipazione al voto che ha raggiunto la percentuale del 90,67 % (68 votanti su 75), ad ulteriore dimostrazione di come il tema della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro continui ad essere particolarmente sentito dai lavoratori e rappresenti una delle più importanti ed urgenti priorità da affrontare, non solo dal Sindacato Confederale tutto che è da sempre in prima linea su questo fronte, ma anche da Imprese, Istituzioni e Governo”.