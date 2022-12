Interamente rinnovati, con lingua inglese ed uno spazio per non vedenti: ecco la nuova pannellistica del Priamàr

Savona. Sabato 17 dicembre alle ore 16 verrà inaugurata la nuova pannellistica predisposta nell’area archeologica antistante la Fortezza del Priamàr. Iniziativa curata e finanziata dall’Istituto internazionale di studi liguri e del Civico museo archeologico e della Città.

Si tratta di un intervento reso necessario per sostituire quanto già predisposto dallo stesso Istituto oltre dieci anni fa, ma che col tempo risulta danneggiato e ormai scarsamente leggibile. I pannelli, che costituiscono un primo approccio di visita al Complesso monumentale, sono stati interamente rifatti nell’ottica di una maggiore valorizzazione ed arricchiti, oltre che dalla traduzione in lingua inglese, con un un apposito spazio destinato ai non vedenti, così come ne è dotata la pannellistica presente all’interno del Museo archeologico.

L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni natalizie predisposte come omaggio alla città e verrà inaugurata alla presenza dell’assessore alla cultura, l’architetto Nicoletta Negro. Appuntamento ai piedi della rampa di accesso alla Fortezza.