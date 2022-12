Incognite prezzi e caro energia, ma la Liguria conferma i segnali di crescita

Liguria. Con 19 voti a favore (maggioranza) e 11 contrari è stata approvata la Proposta di deliberazione “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025”

La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) per il triennio 2023/2025 acquisisce le informazioni aggiornate relative agli scenari macro economici prospettici sulla base dei dati tendenziali e previsionali che emergono dalla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2022 approvata dal Consiglio dei Ministri a settembre ma rivista e licenziata dal Governo attuale con i necessari aggiustamenti lo scorso 4 novembre.

La nuova versione della NADEF è stata predisposta per consentire al nuovo Parlamento l’analisi di un quadro economico e di finanza pubblica integrato e inclusivo di un nuovo scenario programmatico. Il quadro complessivo emergente, che si riflette inevitabilmente sulla finanza pubblica, appare profondamente complesso e incerto a causa dalla delicata situazione geopolitica internazionale incombente sull’Europa per la guerra in Ucraina e per l’impennata inflazionistica che indebolisce l’economia italiana e quelle degli altri paesi.

Le tensioni sui prezzi, derivanti dai rialzi sul mercato delle materie prime e del gas naturale, complicano lo scenario futuro e raffreddano gli andamenti positivi del PIL che fino al 2022 hanno caratterizzato lo scenario post pandemico. Il contesto in cui Regione Liguria si appresta a disegnare la manovra per il 2023 e il bilancio finanziario per il triennio 2023-2025 sconta il quadro appena descritto. Ad ottobre 2022 la stima di crescita prevista da Prometeia per la Liguria per il medesimo anno ammonta a 3,5%, ben superiore rispetto alla stima effettuata ad aprile, che era pari a 2,2%.

La Liguria registra una crescita significativa sul lato dei consumi delle famiglie, sull’export e nei settori edile e immobiliare. Il turismo contribuisce significativamente alla ripresa con un dato 2022 che supera già il 2019. Anche il mercato del lavoro registra performance ben superiori al dato nazionale per la Liguria con un incremento significativo dell’occupazione e una riduzione altrettanto significativa degli inattivi.

Le previsioni economiche per il triennio 2023-2025 si allineano a quelle formulate a livello nazionale. Va tuttavia segnalato che i dati ISTAT del terzo trimestre e le aspettative degli operatori restituiscono un quadro prospettico migliore.

Ogni ipotesi di scenario sconta tuttavia l’incertezza caratterizzante questo particolare momento storico con tutte le conseguenze sul piano economico, finanziario, sociale e politico. Nella NADEFR 2022 vengono poi aggiornati gli obiettivi di politica regionale, sempre relazionati con la strategia di sviluppo sostenibile, e sono inseriti gli indirizzi alle Società controllate e partecipate.