Incidente sulla A26: code fino a 10 Km, disagi verso Genova e Savona

Liguria. Mattinata difficile per la viabilità autostradale sulla rete ligure: in A26 questa mattina lunghe code in entrambe le direzioni a causa di un incidente. La situazione peggiore è in direzione Genova, dove tra Ovada e Masone si segnalano 9 km di code.

L’incidente avvenuto al km 15 ha coinvolto due camion, un furgone e due autovetture. In direzione di Gravellona Toce si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada. Il traffico scorre in deviazione su una corsia in entrambi i sensi di marcia.

A chi viaggia verso Genova e Savona, Autostrade consiglia di percorrere la diramazione di Novi Ligure e successivamente la A7 Serravalle-Genova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Non si segnalano feriti gravi: traffico in tilt e lunghi tempi di percorrenza.