Incendio in un’abitazione a Tovo, intervento dei vigili del fuoco

Tovo San Giacomo. Incendio in un’abitazione a Tovo San Giacomo in via Giorni Santarò questa sera poco prima delle 20. A lanciare l’allarme i residenti che hanno sentito odore di fumo. Nella zona infatti sono presenti diverse case.

Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco e i carabinieri per comprendere l’entità dell’incendio e intervenire per mettere in sicurezza la zona. Per precauzione è stato richiesto anche il personale sanitario di Pietra Soccorso.

A essere interessato il piano terra di una villetta. Fortunatamente l’incendio è stato domato nel giro di poco tempo. Avviate le operazioni di bonifica. Nessuno è rimasto ferito.