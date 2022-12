Inaugurato negozio Juice a Savona: “In città l’unico museo Apple in Italia, dialogo per creare un ponte con loro”

Savona. Inaugurato ieri a Savona in via Paleocapa il nuovo negozio Juice, con grande partecipazione dalla cittadinanza, dagli appassionati alla presenza del vicesindaco Elisa Di Padova e dei vertici aziendali.

Nel negozio lavoreranno quattro dipendenti. L’Area Manager, Luca Albanese, non nasconde la soddisfazione: “Siamo molto felici dell’apertura dello store di Savona. Arriviamo in una zona dove non era presente alcun centro di assistenza autorizzato e nessun rivenditore ufficiale Apple. Savona ha nella sua città l’unico museo Apple a livello italiano e si sta costruendo un bel dialogo per creare un ponte tra quello che è stato il passato, ovvero il museo, e quello che è il futuro, con il nostro negozio. Abbiamo un team tutto nuovo qui all’interno del negozio, composto da quattro motivatissimi elementi.”.

Il vicesindaco ha commentato: “Una splendida giornata per la nostra città e per giovani, con un brand così importante e così radicato sul territorio che finalmente arriva anche a Savona. È una cosa bella anche per l’amministrazione della città che vede accendersi una vetrina in più nella nostra bellissima via Paleocapa, una vetrina di tutto riguardo. E quindi diamo il benvenuto ad un grandissimo brand come Juice che contribuirà sicuramente a rendere la nostra città ancora più attrattiva sia in termini di vendita sia in termini di assistenza e servizi”.

Il CEO di Med Group Holding, Stefano Parcaroli, sottolinea i traguardi di quest’anno: “Portiamo la nostra competenza e professionalità con l’insegna Juice, legata al mondo Apple, e con un centro assistenza autorizzato su tutti i prodotti che la clientela ci stava chiedendo da molto tempo“.

Entusiasmo nelle parole del Direttore Commerciale, Matteo Santi: “Finalmente Juice sbarca a Savona, mostrandosi a tutti i clienti con i nostri prodotti e i nostri servizi. L’ultima apertura dell’anno prepara alle prossime grandi sfide, fra cui ci sarà il nuovo programma Apple Premium Partner, la massima certificazione ottenibile”.