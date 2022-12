Albenga. E’ stato inaugurato il nuovo McDonald’s di Regione Cavallo ad Albenga. “Un’opportunità importante per il territorio e per l’occupazione – commenta il sindaco Riccardo Tomatis -: sono 45 i dipendenti assunti qui. Un aspetto da non trascurare visto il momento di grave difficoltà dal punto di vista occupazionale”.

“Con questo nuovo punto abbiamo un nuovo imprenditore che investe milioni di euro ad Albenga, e questo ci gratifica perchè vuole dire che è un territorio che ha delle grandi potenzialità” tiene ad aggiungere Tomatis, presente al tradizionale taglio del nastro.

“Oltre il punto di Savona ora abbiamo aperto anche ad Albenga e siamo molto contenti di questo risultato che desideravamo da tempo – afferma il titolare Fred Kamerbeek -. Quello che portiamo è innanzitutto lavoro: ad ora abbiamo infatti assunto 45 ragazzi di Albenga che sono stati fin da subito molto disponibili e hanno frequentato dei corsi specifici a Imperia, ed ora sono qui a lavorare“.

“Una grande soddisfazione e un vantaggio per la città questa apertura – spiega l’assessore ingauno Mauro Vannucci -. E’ un servizio che si offre a una clientela prettamente giovane. Tanti i ragazzi infatti che aspettavano con grande entusiasmo l’apertura del McDonald’s anche ad Albenga. Ma questa apertura sarà anche un vantaggio per i commercianti del territorio che a cascata potranno trarne vantaggio”. Tanti i giovani che questa mattina si sono “fiondati” a scoprire il nuovo McDonald’s ingauno.

L’inaugurazione del nuovo McDonald’s di Albenga

Ma ora vediamo ai numeri. Il locale ha una superficie di oltre 400 metri quadrati e conta circa 250 posti a sedere all’interno e 84 all’esterno. Trovano qui spazio anche i servizi di McDonald’s dedicati all’asporto, oltre a McCafè, ben due McDrive su doppia corsia, al momento unicità nel savonese. Tanti servizi, ovviamente, significa anche numeri importanti in termini occupazionali: come accennato prima 45 i dipendenti che entrano a far parte delle oltre 27mila persone che lavorano già per il grande marchio dei fast food.

“In cucina – si leggeva qualche tempo fa sulla pagina dedicata alla selezione del personale per il nuovo ristorante – il ‘crew’ prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, il ‘crew’ si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti”.