Toirano. È stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, domenica 4 dicembre, presso le ex scuole Polla del Comune di Toirano, alla presenza di numerosi cittadini che non si sono fatti scoraggiare dalla pioggia, la sede del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco volontari del Ponente savonese, d’ora in poi strategico presidio locale a tutela di tutto il comprensorio della Valle Varatella.

Ad un primo momento istituzionale svoltosi nella cornice del Parco del Marchese – dove per l’occasione sono stati collocati i mezzi più poderosi e attrezzati dei vigili del fuoco -, e alla successiva esercitazione, con simulazione di interventi, rivolta ai molti bambini partecipanti, hanno fatto seguito l’immancabile taglio del nastro e un brindisi con rinfresco presso la nuova sede, ubicata al piano superiore del complesso delle ex scuole Polla, adiacente al Parco e nell’omonima via.

Come evidenziato dal Sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza: “Si tratta di un traguardo molto importante per tutto il territorio della nostra Valle e per la sua tutela, il cui raggiungimento in tempi rapidi dall’avvio del progetto e dei lavori è frutto di una grande sinergia operativa tra vigili e amministrazione, nelle persone rispettivamente dell’Ispettore Massimo Cirasola e dell’Assessore alla Protezione Civile Claudio Oddo, che ringrazio”.

Molte le autorità, le forze dell’ordine e le realtà associative del territorio che hanno preso parte all’inaugurazione: il Vicario del Prefetto, Dott.ssa Alessandra Lazzari, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Emanuele Gissi, la Responsabile del Distaccamento Barbara Bianco, con tutto il gruppo dei Vigili del Fuoco Volontari, il Sottotenente Roberto Benedetti, Vice Comandante della Compagnia Carabinieri di Albenga, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri di Borghetto Santo Spirito Paolo Giordanengo, e ancora tutti i volontari della Protezione Civile, Gruppo Intercomunale Toirano-Loano, il Comandante della Polizia Locale Fulvio Panizza con gli agenti Roncarolo e Gellini, la Croce Rossa di Toirano, che si è occupata anche della merenda offerta ai più piccoli, l’Amministrazione Comunale e la Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito, e infine tutte le associazioni di volontariato del paese.

“La presenza e disponibilità quotidiana delle nostre associazioni – ha ricordato ancora il sindaco De Fezza – rappresentano per noi un punto di riferimento e una risorsa imprescindibili, tanto nell’ordinario quanto in situazioni difficili o d’emergenza come il periodo pandemico”.