Il savonese Sethu tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023: sarà in gara con i “Big” sul palco dell’Ariston

Liguria. Ci sono anche due liguri tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023: si tratta del savonese Sethu e del genovese Olly, che alle selezioni hanno presentato rispettivamente i brani “Sottoterra” e “L’anima balla”. Insieme a loro ci sono gIANMARIA, Will, i Colla Zio, Shari: tutti e sei hanno conquistato un posto tra i 28 Big in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana, che si terrà al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio.

I due liguri hanno conquistato il pass per la finale durante le audizioni dal vivo dei 42 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2023.

Olly, rapper genovese, aveva aperto a settembre il concerto di Blanco al Goa Boa Festival di Genova, mentre Sethu è già stato protagonista sulla scena musicale con il suo primo singolo “Giro di Notte”: l’artista savonese era stato scelto da MTV New Generation come “Artista del mese di settembre”.

Rabbia, malinconia ed euforia si intrecciano nel sound del giovane cantante savonese, alternando momenti riflessivi e spazi più duri e frenetici: il suo genere è un mix artistico che spazia dal rap, al metal, al pop fino allo stile urban. Il nuovo brano conferma l’affinità dell’artista alla nuova wave del pop contemporaneo già assaporata con “Giro di notte”, con una dedica d’amore tutt’altro che convenzionale. La produzione del brano è affidata al gemello Jiz.

L’artista racconta: “È una dichiarazione d’amore un po’ atipica: mi piace scrivere utilizzando immagini forti che richiamino al mio immaginario dark e che creino contrasto. Ho voluto farlo anche in questo pezzo che è un brano che parla d’amore e della sua amarezza, di quando trovi una persona che ti fa stare così bene che crea un’ora d’aria in cui respirare in questo mondo così complicato e difficile”.

Olly è un cantante classe 2001 di Genova che abbiamo ritrovato a Sanremo Giovani. La sua esplosione è arrivata grazie alla scena rap genovese dove si è riuscito a imporre grazie a uno stile dove ha messo al centro di tutto la parola. Si è distaccato dagli altri artisti rap però presentando sul palcoscenico una voce melodica mescolata con un soul decisamente accattivante. Nel 2019 arrivano i primi successi quando il ragazzo ha appena compiuto la maggiore età. È così che su di lui si muovono due colossi discografici come Sony e Metatron, ma dovrà aspettare due anni prima di iniziare una collaborazione. La svolta definitiva arriva quando incontra la musica elettronica del producer JVLI che da al suo modo di fare canzoni una tinta ancora leggermente sfumata verso qualcosa di diverso dal semplice rap. Da qui il vero successo grazie alla canzone Un’altra volta che diventa un tormentone raggiungendo i 5 milioni di streaming e approdando ai Tim Summer Hits. In passato ha aperto concerti di grandi artisti come Blanco e Frah Quintale. Inoltre MTV New Generation gli ha dato la possibilità di diventare artista del mese. Tra le altre grandi collaborazioni ne vanta una con Arisa.

È sicuramente tra i “giovani” presentati ieri quello col maggiore bagaglio di esperienza. Confessa di non saper dare un perché particolare al suo cantare, ma di farlo”“perché mi piace farlo, soprattutto scrivere e cantare quello che scrivo. Lo faccio ormai da un po’ di anni, ho iniziato circa nel 2016, tra tornei di freestyle e rap a Genova e poi siamo arrivati qua a giocarcela”. Il brano, nato dall’estrapolazione di un passaggio musicale mentre stava lavorando a un’altra canzone, è un po’ il nuovo motto di vita del giovane: “Sostanzialmente finché l’anima balla bisogna tirare avanti e non mollare mai. Quindi è un po’ una canzone che vorrebbe portare chi l’ascolta a cercare quello che ci smuove dentro. L’anima balla quando si ama, si balla, si scrive, si canta, quando si fanno cose bellissime”.

Di seguito la biografia di Sethu, pubblicata sul sito Rai dedicato al Festival.

Marco De Lauri, in arte Sethu, è un artista nato a Savona nel 1997. Sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure, per poi espandersi verso ulteriori orizzonti musicali. Forte dell’unione con Jiz, Sethu trova nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale

savonese, il cui mood malinconico si riflette spesso nei suoi testi e nell’estetica. Crudo, scuro, inquieto, euforico: Sethu è un misterioso animale notturno che attraverso la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale. Nella musica di Sethu rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici. Un mood “schizofrenico” che non ha bisogno di essere etichettato in un genere preciso, convergendo in uno stile fluido e pieno di contaminazioni. Il primo progetto pubblicato dall’artista ufficialmente nel 2018 è l’EP “Spero ti renda triste…”. Questo progetto nasce con il trasferimento a Milano dei due gemelli e contiene 6 brani che evidenziano le due dimensioni di Sethu che saranno poi la base del suono che svilupperà negli anni a venire. Nel 2019 Sethu attira l’interesse degli addetti ai lavori con i singoli “Butterfly knife”, e “Hotspot” (ft. Lil Sadape) che diventano virali grazie al carattere “Metal Trap” che contraddistingueva l’artista in quel periodo. Viene inserito tra i “CBCR” dell’anno del magazine Rockit.

Nel 2020 Sethu pubblica 3 singoli: “Blacklist”, “Calmo” e “Pioverà per sempre”. L’ultima pubblicazione vede un’apertura del percorso dell’artista verso la direzione di una Trap più melodica, alternando lo scream alla voce in un’ottica più pop. I pezzi vengono inseriti nelle playlist editoriali di Spotify “Raptopia”, “Novità Rap italiano”, “New Music Friday”, “Sangue giovane”, “Ragazzo Triste” (di cui è stato anche in cover) e “Generazione Z”. Nell’anno della prima epidemia di Covid Sethu si vede cancellare le due esibizioni al Mi Ami e al Nameless. Il 2021 e il 2022 sono anni in cui vengono pubblicati diversi featuring: Sethu collabora, fra gli altri, con Don Said, gli ISIDE, Wako, Anzij e Claudym. Con quest’ultima apre i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum D’Assago e Willie Peyote a Milano. Questi feat hanno contribuito a definire una progressiva definizione ed evoluzione del suo lato melodico. Nel 2022 Sethu firma con Carosello Records e pubblica il nuovo singolo “Giro di notte”. Il pezzo entra in tutte le più importanti playlist editoriali di Spotify (“new music Friday”, “novità rap”, “generazione z”, “graffiti pop” e “sanguegiovane” dove appare anche nella copertina della playlist). MTV Italia lo sceglie come Artista del mese di settembre, mentre viene invitato ad esibirsi all’evento PLUG MI insieme ad altri artisti della scena urban italiana come Shiva e Rhove. Sethu ama gli anime, gli scheletri e il colore nero. Il suo idolo è Kanye West e fondamentalmente è un inguaribile doomer.

Ed ecco tutte le informazioni su Olly.

Olly, al secolo Federico Olivieri, è un cantante genovese classe 2001. Emerso dalla scena rap ligure, il suo stile è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul. Con questa formula raggiunge i primi successi nel 2019, attirando l’attenzione di realtà come Metatron e Sony, con cui inizia un percorso nel 2021. Agli elementi già presenti nella sua sensibilità, si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica, che si traduce in brani dal carattere movimentato ed estremamente coinvolgente. “Un’altra volta” è il più grande risultato in questo senso: a tutti gli effetti un tormentone (che conta al momento oltre 5 milioni di stream) che ha fatto vibrare i “TIM Summer Hits” e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco. Olly è stato nominato artista del mese per MTV New Generation e ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa, continuando a definire un’identità cangiante, in un flirt senza fine con pop, hip-hop, dance, elettronica, canzone d’autore e un solo punto fermo: essere Olly.