Il savonese Giuseppe Bagnasco debutta in libreria con “I bianchi nuvoloni di agosto”

Pietra Ligure. Debutto in libreria per Giuseppe Bagnasco, 65enne savonese originario di Millesimo e da oltre trent’anni a Pietra Ligure. “I bianchi nuvoloni di agosto”, questo il titolo del suo primo romanzo (edito da Macchione) disponibile anche sul web.

“È vero – dice Bagnasco, che di lavoro fa l’impiegato amministrativo nella sanità – non sono uno scrittore professionista, ho iniziato a scrivere per dare forma a certe emozioni che albergavano dentro di me, per rendermi conto, una volta terminato, che la storia che avevo scritto poteva diventare un libro. I riscontri positivi dell’opera, mi hanno spinto a cercare un editore che lo pubblicasse. Per questo ringrazio Macchione Editore, di Varese, per aver dato fiducia a questo romanzo”.

“I bianchi nuvoloni di agosto” ha spunti autobiografici e si ispira a emozioni autentiche, ma prende in prestito dalla fantasia fatti e persone. È la vita, ma anche la morte, vissuta attraverso gli occhi di un bambino. Giuseppe, (il protagonista) vede la morte nel pieno della sua fanciullezza, a dieci anni. E’ doloroso sì, certamente, ma l’evento non è traumatico per lui. Il nonno materno muore e Giuseppe non vede la differenza da quando era in vita.

Siamo negli anni sessanta, siamo nella campagna piemontese, sul confine ligure. Il paesaggio è collinare, prati immensi di colori diversi, come un vestito di arlecchino che all’orizzonte si congiungono con il cielo. La cascina della nonna è la più bella della zona, e Giuseppe è pronto a godersela per tutta l’estate. Non ha giochi, la natura e gli avvenimenti di questa splendida estate, saranno i suoi giochi.

In estate, soprattutto ad agosto, appaiono nel cielo dei grandi nuvoloni bianchi e maestosi. Non sono pericolosi per la pioggia, anzi Giuseppe pensa che proprio dietro quelle candite nuvole si siano adagiati “quelli” che sono andati in cielo e che ci osservano con l’affetto di sempre.

E’ la gioia e la spensieratezza dell’adolescenza, ma anche le ansie e le paure di dover crescere, Giuseppe ha passato cinque anni in collegio sul mare. Il mare lo ha rafforzato, lo ha reso un ragazzo forte e sano, pronto per affrontare la vita. Già il mare, Giuseppe non lo aveva mai visto, non lo aveva mai conosciuto. Il mare non è statico come le colline in campagna dalla nonna, il mare è sempre in movimento, a volte si arrabbia e può farti male se lo sfidi, ma poi si calma sempre.

È la consapevolezza di essere diventato uomo. Giuseppe si è trovato i suoi cinquant’anni scritti su una bellissima torta alla frutta. Non li ha, pensa, non li sente i suoi cinquant’anni. Ed è in questa occasione che si volta indietro pensando che i suoi vent’anni siano ancora lì, dietro di lui. Ma non è così, sono passati trent’anni. Il lavoro, un figlio, due storie sentimentali, la vita quindi. Ma quanti affetti si sono persi in questa vita, ora gli mancano tutti assieme.

Un libro da leggere con il cuore, con gli occhi bene aperti su quei nuvoloni bianchi che si formano in cielo; là dietro tutti abbiamo qualcuno che, con amore, ci segue a distanza.

Il romanzo sarà presentato giovedì 8 dicembre presso il Gabbiano a Savona e sabato 10 a Finalborgo presso la libreria “Come un Romanzo”.