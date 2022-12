Il risiko delle elezioni provinciali: centrodestra contro Olivieri pronto a offrire vicepresidenza e Tpl al Pd?

Savona. Un “patto” con il Partito Democratico per blindare la rielezione e contrastare gli “scontenti” del suo schieramento. Sarebbe questa la mossa dell’attuale presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, nel tentativo di garantirsi altrove l’appoggio che parte del centrodestra gli sta progressivamente negando per convergere sul sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa.

Galeotto l’incontro svoltosi ieri in Comune a Savona tra Olivieri e il sindaco Marco Russo, nel quale il primo – secondo i “soliti” ben informati – su mandato del presidente ligure Giovanni Toti avrebbe messo sul piatto due cose: la vicepresidenza della provincia (ovviamente in caso di rielezione di Olivieri il prossimo 9 gennaio) e una riorganizzazione di Tpl con la presidenza garantita al Partito Democratico. Niente nomi, per ora, ma i petali della margherita non sembrano tantissimi: per la provincia il candidato più naturale sarebbe lo stesso Russo (in quanto primo cittadino del capoluogo) o in alternativa il sindaco di Cisano Massimo Niero, mentre per Tpl il primo nome che viene in mente non può che essere quello di Claudio Strinati, che ha già ricoperto il ruolo in passato.

Sul primo punto Olivieri naturalmente getta acqua sul fuoco, ma non nega: “Offrire la vicepresidenza al Pd? Mi sembra un termine esagerato. Di sicuro voglio interloquire con tutti: il mio ruolo ha un fondamento politico ma è prima di tutto istituzionale, e io voglio interpretarlo in maniera unitaria. Non come altri che lo vogliono strumentalizzare. Ancora stamane ho raccolto adesioni e firme di altri sindaci che appoggiano la mia proposta, una proposta di territorio e trasversale, la stessa di 4 anni fa. E mi auguro che la Provincia, con me o senza di me, continui a interloquire col Comune di Savona: è il capoluogo, è un dialogo necessario. La mia intesa con Russo è trasparente e mi sembra evidente che ultimamente sia cresciuta, con regole di ingaggio chiare. Lui vice? Non è organico al Pd, quindi certo non posso ‘offrire’ la vicepresidenza a lui…”.

Smentita netta, invece, per quanto riguarda la presidenza di Tpl: “Non ne abbiamo parlato, abbiamo solo convenuto su un rinnovo fino al prossimo bilancio. Non è il momento di pensare a cambi al vertice, ora dobbiamo completare l’iter. Non perdiamo energia e tempo, anzi invito tutti a concentrarci sul contenuto evitando protagonismi”.

La necessità di cercare alleati a sinistra nasce dallo “scontento” con cui parte del centrodestra ha accolto l’ipotesi di confermare Olivieri. Una opzione di fatto appoggiata solo dai totiani, mentre sia Lega che Fratelli d’Italia e Forza Italia sarebbero più propensi a cambiare. I partiti di centrodestra avrebbero trovato ampia convergenza su Giancarlo Canepa, attuale primo cittadino di Borghetto Santo Spirito. Non solo nelle loro fila, ma anche nel centrosinistra e persino tra i sostenitori dello stesso Olivieri.

All’attuale presidente infatti verrebbero imputati, sostanzialmente, scarsi risultati sui temi di competenza della Provincia, con tempi eccessivamente lunghi e dilatati sulle partite principali (l’ambito unico dei rifiuti, l’ato idrico, l’affidamento in house a Tpl del trasporto pubblico). Una critica che, se a livello politico non esce dalle “segrete stanze” (ci sono equilibri politici di facciata da conservare, vista la coalizione che governa la Regione), altri hanno già formulato pubblicamente: non più tardi di ieri è stata proprio la presidente di Tpl, Simona Sacone, ad accusare la Provincia di aver perso tempo. Dichiarazioni che Olivieri non ha affatto gradito, stando a quanto detto oggi ai giornalisti a margine del consiglio provinciale.

E se, sia pur in extremis, la vicenda rifiuti e quella del trasporto pubblico locale sono ormai andate in porto, non così per la spinosa vicenda del servizio idrico integrato per l’ambito provinciale. Tra l’altro, sia nell’ambito della nuova governance, quanto per gli interventi itinere sulla depurazione e il ciclo delle acque, era stato proprio Giancarlo Canepa – per la questione del depuratore di Borghetto – a evidenziare come il rischio di commissariamento dell’ATO idrico non sia così remoto.