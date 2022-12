Il regista savonese Francisco Saia tra gli otto registi selezionati dal Ministero per la realizzazione di un film

Savona. Il 20 dicembre scorso sono usciti gli esiti del bando indetto dal Ministero della Cultura della Repubblica Italiana (MIC) per i finanziamenti verso l’industria cinematografica italiana dell’anno 2022. Ogni anno, il ministero seleziona tra le milioni di richieste pervenute, 8 film inediti, presentati da registi under 35. Quest’anno, tra gli otto vincitori del bando ministeriale, rientra anche il giovane e pluripremiato regista savonese Francisco Saia.

Un grande traguardo e successo per Francisco Saia, che lo vede come il primo ed unico regista savonese nella storia ad aver vinto il bando ministeriale per l’audiovisivo.

Il regista savonese nella primavera di quest’anno presentò il film “Il ladro di stelle cadenti”, un film fantasy che sarà da lui diretto, nonché scritto e prodotto da Paolo Picciolo per Horcynus Productions. Grazie a questo grosso finanziamento ministeriale, Saia dirigerà Il ladro di stelle cadenti, nei mesi futuri, in lingua inglese con un cast del calibro internazionale.

La produzione del film è una produzione Italo-Maltese.

“E’ un grande onore per me essere riuscito a vincere questo importante e prestigioso bando indetto dal ministero – dichiara Salia -. Soltanto otto film sono passati in questa sezione, e tra questi c’è pure quello da me presentato. Tra i grandi cineasti nella sezione senior, c’è anche Roman Polanski, regista che io sempre ammirato profondamente. Vincendo questo bando ho ottenuto un grosso finanziamento che mi permetterà di dirigere un grande film di genere fantasy in lingua inglese con un cast internazionale (di cui al momento non posso ancora rivelare gli interpreti). Ritengo che questa sia una grossa opportunità e un grosso sostegno per un giovane regista come me, e darò il meglio di me stesso e cercherò di sfruttare al meglio quest’occasione per realizzare un grande film che prevederà una distribuzione nazionale ed internazionale”.

“Questo risultato mi fa capire che tutti i sacrifici e sforzi da me compiuti in tutti questi anni sono stati ricompensati ed invito tutti i giovani italiani che ambiscono a diventare artisti, registi, attori, cantanti, ecc, di credere nei propri sogni, di non mollare mai un obiettivo e di portarlo sempre avanti, perchè se si crede nei propri sogni si realizzano. Ringrazio infinitamente tutte i produttori e le case di produzione che in questi anni mi hanno sostenuto come: Horcynus Productions, Ipnotica Film e Saturnia Pictures; e ringrazio anche tutti le persone che mi sono sempre state vicino e che hanno sempre creduto in me”, ha concluso il regista savonese.