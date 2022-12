Il Pnrr e il futuro sanitario del territorio al centro di un convegno a Savona il 3 dicembre

Savona. E’ sabato 3 dicembre l’appuntamento con “Il territorio: protagonista del futuro”, il convegno organizzato dall’Asl2 Savonese per approfondire gli sviluppi attuali e futuri del sistema socioassistenziale e la definizione di nuovi percorsi e modelli di cura rivolta al cittadino nel tentativo di abbandonare la visione ospedalocentrica, facendo tesoro anche delle esperienze acquisite nel periodo della pandemia Covid e nel periodo post emergenziale.

“Il congresso rappresenta un momento di incontro e riflessione fatto dai protagonisti di questa pandemia che ha messo a dura prova il sistema sanitario ospedaliero e territoriale, ma vuole essere anche un’occasione per condividere e mettere a frutto le esperienze acquisite in questi ultimi anni per ripensare e rimodulare l’offerta sanitaria dedicata ai cittadini mettendo al centro il territorio e le sue articolazioni” commentano Monica Cirone, direttore sociosanitario di Asl 2, e Virna Frumento, direttore della struttura complessa di igiene e sanità pubblica oggi anche in qualità di responsabili scientifici dell’evento.

“Il PNRR ha sicuramente dato un grande stimolo al processo di deospedalizzazione dei servizi dando al territorio un ruolo sempre più significativo: ora l’obiettivo è portare a compito questo processo cercando di sfruttare al meglio le risorse a disposizione e mettendo in campo tutte le sinergie possibili” concludono i due responsabili scientifici.

Il convegno, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie, gode del Patrocinio di Regione Liguria, Comune di Savona, SITI (Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica), Associazione Italiana Donne medico e degli Ordini Professionali locali e provinciali.

Invece “Le malattie infiammatorie e infettive dell’apparato genitourinario” è il tema al centro del convegno organizzato dalla struttur complessa di urologia dell’ospedale San Paolo sabato 3 dicembre presso la sede dell’Ordine dei Medici di Savona.

“Le malattie infiammatorie e infettive dell’apparato genito-urinario sono numerose, frequenti e comuni a entrambi i sessi. Il loro trattamento non è affatto scontato e deve essere ragionato tenendo conto delle varie e diverse patogenesi e del crescente fenomeno della resistenza agli antibiotici – spiega Maurizio Schenone, responsabile scientifico dell’evento e direttore della urologia di Savona – Negli ultimi anni, inoltre, la disponibilità di svariati integratori alimentari richiede un’adeguata conoscenza sul loro impiego. In quest’ambito risulta quanto mai importante condividere percorsi di diagnosi e terapia tra medici di famiglia, urologi, medici di laboratorio, infettivologi e internisti.”

“Il congresso intende offrire un approfondimento sulle malattie infettive e infiammatorie dell’apparato genitourinario e al tempo si prefigge di stimolare un proficuo confronto ed una più stretta collaborazione tra i professionisti coinvolti nel trattamento di queste patologie”.