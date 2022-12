Il liceo linguistico “Giordano Bruno” torna a decollare: ripartono le iniziative cardine del corso

Albenga. In seguito all’allentamento delle misure restrittive, il corso linguistico del liceo Giordano Bruno è finalmente “ripartito”. La destinazione? Oltre Irlanda, Francia e Spagna, si vola verso il rilancio delle tradizionali manifestazioni dedicate.

Molteplici sono le esperienze intraprese dai ragazzi, che tra fine agosto e inizio Settembre si sono recati a Dublino, Salamanca e Lannion. Località diverse, stessa finalità: mettere in pratica le lingue studiate.

“Fondamentale per me è stato il contatto con persone di altre nazionalità, con cui mi sono potuta confrontare a livello linguistico e non solo”, racconta Giulia, studentessa di quarta, a proposito del suo viaggio a Dublino. Partiti il 4 di Settembre, gli alunni hanno soggiornato in Irlanda per due settimane, alternando lezioni in lingua a visite di musei e gite giornaliere in altre località vicine. Giulia conclude dicendo di aver apprezzato la cordialità della famiglia ospitante e la cucina irlandese, diversa da quella a cui è abituata.

Lo stesso giorno, altri trenta alunni si sono diretti all’aeroporto di Milano Malpensa, con destinazione finale Salamanca. Il soggiorno è durato quindici giorni, durante i quali i ragazzi sono stati ospitati dalle famiglie locali. Siccome ho preso personalmente parte a questa esperienza, strutturata anch’essa con una serie di lezioni alternate a uscite culturali, mi sento di dire che ciò che più mi ha affascinato sono le numerose tradizioni e leggende legate alla città, sede di una delle Università più antiche d’Europa e ambientazione di alcune delle più importanti opere della letteratura spagnola.

Per quello che riguarda la famiglia, invece, mi ha sorpreso come io, in soli quindici giorni, sia diventata quasi una “seconda figlia” per la signora che mi ha ospitato. Le giornate, trascorse a scuola durante la mattinata e al ritmo di lunghe camminate per le vie della città durante il pomeriggio, sono state intervallate da numerose chiacchierate in lingua, abbinate ad assaggi dei più disparati prodotti gastronomici.

A proposito di prodotti gastronomici, questa volta francesi, Chiara, studentessa di quinta, racconta che durante il suo soggiorno a Lannion, dove ha frequentato un liceo francese in contatto con il Giordano Bruno dal 2018, ha organizzato un pic-nic sulla spiaggia. Munite addirittura di barbecue, lei e un folto gruppo di persone hanno cenato insieme, contribuendo a creare un clima familiare unico.

Ciò che ha particolarmente apprezzato, inoltre, è stato vedere le due culture fondersi completamente. I ragazzi che hanno partecipato a questo scambio, durato dieci giorni, si sono recati nella località bretone, ospitati anch’essi dalle famiglie del posto.

“Il sistema scolastico è molto diverso rispetto a quello italiano: si rimane a scuola fino alle 17:00, seppur la giornata sia interrotta da numerose pause più o meno lunghe” spiega Chiara, il cui ricordo più bello risale all’ultimo giorno, durante il quale ha potuto nuotare per la prima volta nell’oceano. “È stata un’esperienza bellissima, che rifarei nonostante il freddo”, racconta la studentessa, che conclude affermando che “Uno scambio linguistico non è fatto solo dal costante miglioramento della lingua, per quanto questa si perfezioni davvero notevolmente, ma anche da esperienze indimenticabili e legami che dureranno per tutta la vita”.

All’interno del nostro liceo vi sono, inoltre, numerosi alunni che hanno deciso di trascorrere il quarto anno di corso all’estero. Una di queste è Bianca, che si è recata negli Stati Uniti, più precisamente a New Plymouth, in Idaho. Partita a luglio del 2021 tramite EF, la studentessa racconta che, oltre alle giornaliere otto ore di scuola, i ragazzi organizzavano mensilmente assemblee motivazionali, al fine di sostenere le squadre della scuola che dovevano affrontare competizioni importanti.

Fin dal primo giorno Bianca è entrata a far parte del “Dance team”, disputando competizioni regionali e statali.

“Far parte della scuola di danza ha davvero migliorato notevolmente la mia esperienza” dice, “ Allenandomi ogni giorno, questo sport è entrato velocemente a far parte della mia quotidianità, aiutandomi non solo a stringere nuove amicizie, ma anche a praticare costantemente la lingua. Mi sono sentita davvero a mio agio e posso dire che si sia veramente creata una famiglia” conclude Bianca, il cui ricordo più significativo è il “prom”, ovvero il ballo di fine anno.

Oltre ai viaggi studio, estivi e non, il nostro liceo offre agli studenti anche la possibilità di ottenere il diploma “Certilingua”.

Si tratta di un attestato per competenze plurilingue, rilasciato insieme al diploma di fine studi, che presuppone il possesso da parte del candidato di almeno due certificazioni linguistiche, conseguite per lo meno con il livello B2. Viene inoltre richiesto un “bagaglio” di 70 ore di CLIL, che consiste nello svolgimento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, e un’esperienza all’estero, in un Paese in cui si parla una delle lingue studiate e certificate.

Ogni anno, il liceo raccoglie numerosi candidati. Tra questi c’è Martina, venuta a conoscenza dell’opportunità già in terza liceo, grazie alla promozione effettuata dai professori.

“Per via degli impegni legati all’esame di Stato, ho cominciato a preparare l’elaborato durante l’estate”, racconta.

Focalizzandosi sul mostrare, anche attraverso immagini, somiglianze e differenze culturali con il paese visitato (nel suo caso l’Irlanda), Martina ha redatto un elaborato di otto pagine interamente in inglese.

“È stata un’opportunità molto utile, tornassi indietro lo rifarei volentieri” conclude la studentessa.

Ultima, ma non meno importante, iniziativa proposta dal liceo è “Albenga in lingua”, che si svolgerà il 27 di aprile, coinvolgendo tutte le lingue straniere studiate nel nostro liceo all’interno di un unico evento. Attraverso la collaborazione di insegnanti di lingua e studenti del triennio, stimolati a perfezionare le nozioni apprese, vengono realizzate brevi

rappresentazioni teatrali e giochi interattivi, volti ad avvicinare anche i più piccini allo studio delle lingue parlate all’estero.

Articolo scritto da una studentessa di quarta linguistico che ha partecipato ad uno stage a Salamanca ad inizio di questo anno scolastico. L’articolo è corredato da foto scattate dalla alunna Giulia in versione giornalista e fotografa.