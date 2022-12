Il Gruppo Fs presenta i ‘Cantieri parlanti’: “Per illustrare i benefici che porteranno alle persone”

Liguria. E’ stato presentato il nuovo progetto “Cantieri Parlanti” che “darà voce” a 30 opere strategiche in tutta Italia nella cui realizzazione sono impegnate ogni giorno migliaia di persone.

Cantieri Parlanti è pensato e realizzato dal Gruppo FS Italiane (RFI e Italferr), con WeBuild in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario Straordinario per il Progetto Unico Terzo Valico-nodo di Genova, Calogero Mauceri.

Da oggi, tutti i cantieri del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, dedicati a opere finanziate con fondi Pnrr, “parleranno” un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro mission e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso.

“Cantieri Parlanti è un progetto che nasce dall’esigenza di comunicare le opere strategiche, incluse quelle previste dal Pnrr, illustrandone i benefici che comporteranno nella vita quotidiana delle persone e l’impegno di tutti perché siano portate a termine con modalità e tempi definiti e trasparenti”, ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS Italiane.

Un’operazione di trasparenza, oltre che di informazione, per illustrare i vantaggi dell’opera e fornire dati aggiornati attraverso pannelli esclusivi collocati all’interno dei cantieri, ma sempre ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe ai cantieri.

I Cantieri Parlanti comunicheranno anche tramite una pagina dedicata alle opere strategiche, presente su www.fsitaliane.it, aggiornata sullo stato dei fatti, l’avanzamento delle attività e su quanto avviene nei territori interessati con l’ausilio delle webcam che riprendono le attività dei cantieri.

Verranno, infine, organizzate iniziative ad hoc che trasformeranno i cantieri in veri hub di comunicazione, aperti al pubblico esterno (cittadini, associazioni, studenti, ecc) per favorire momenti di confronto sulle trasformazioni che intere aree urbane vivono e vivranno grazie all’opera in corso.