Addio al gattile di Albissola. Enpa: “Struttura non adeguata”, gli albissolesi: “Se ne trovi una nella stessa città”

Albissola Marina. La struttura che ora accoglie il gattile di Albissola Marina – in via Ines Negri da ormai 20 anni – verrà smantellata. “Il luogo non è adatto ad accogliere i gatti, non rispetta tutti i canoni igienico-sanitari” è la ragione espressa dalla sezione savonese dell’Enpa che gestisce il “Rifugio Amico Gatto”.

La comunicazione è arrivata al Comune di Albissola che ha offerto in tutti questi anni il terreno in comodato d’uso. Entro fine gennaio deve essere quindi trovata una nuova sistemazione. La decisione però ha scatenato un’accesa polemica tra alcuni albissolesi che frequentano il gattile: “Qui sono presenti al momento più di 100 gatti – commentano -. E’ una struttura che da 20 anni dona felicità agli animali, che siano randagi, malati o che non possono più vivere in una casa per la morte del proprietario, per rinuncia di proprietà o altre motivazioni. E’ ingiusto chiudere il gattile delle Albisole”.

All’interno della struttura operano una ventina di volontari che dedicano giornalmente alcune ore del proprio tempo libero per prendersi cura degli animali riempendo le ciotole dei mici, sistemando le cuccette, accendendo le stufe e dando i medicinali agli ospiti malati. Qui infatti sono presenti anche delle gabbie che accolgono i gatti meno fortunati, quelli che hanno dei problemi di salute, oltre siti per le cucciolate e per chi ha problemi specifici come quello della vista.

Il gattile è molto benvoluto dalla cittadinanza: diversi gli affezionati che donano scatolette e fondi per i mici. Da ultimo, ieri, i commercianti cellesi di via Colla hanno donato alimenti al gattile in ricordo di Francesca Oliveti, la 46enne cellese scomparsa a fine novembre che adorava i gatti.

“Ci siamo attivati per trovare una struttura in muratura con un giardino in modo da permettere ai gatti di poter essere curati in un luogo più caldo quando lo necessitano e di poter scorrazzare liberamente all’aria aperta – replica Silvia Santini, presidente dell’Enpa di Savona -. Il mio compito è quello di badare al benessere degli animali, e questo sto facendo. Non è possibile adeguare la struttura esistente, tutta all’aperto e in un luogo non sicuro”.

“Qui oltre i gatti, due dipendenti e diversi volontari, non posso permettere che rimangano in un luogo così freddo, all’aperto e senza un bagno. In una nuova struttura avremo anche spazi ulteriori per poter dividere i gatti malati a seconda delle patologie – aggiunge -. Inoltre, bisogna considerare che gli animali in natura sanno dove ripararsi, nel momento in cui si abituano a vivere in una struttura sta a noi garantire loro di stare bene. Per me, qui, non è possibile farli stare bene”.

Dall’Enpa informano che sono già state esaminate alcune strutture a Savona: “Abbiamo già avuto modo di dialogare con il Comune di Savona e abbiamo avuto un buon riscontro. Una struttura in questa città ci permetterebbe di essere più vicini alla nostra sede, un lato da non trascurare” dichiara Santini. “Se questa struttura non può essere adeguata secondo le norme ne venga trovata una nuova ma sempre sul territorio albissolese” controbattono invece gli scontenti, ormai affezionati a questo luogo dove tanti gatti hanno trovato la serenità: “Spostarli altrove sarebbe dannoso per loro, ormai sono abituati a stare qui” commentano.

Entro la fine di gennaio deve essere trovata quindi una nuova struttura, ma se non si riuscisse in tempo? “Riusciremo sicuramente a trovarne una adatta. I fondi non mancano. Nel caso, il Comune di Albissola è disposto a venirci incontro per concederci il terreno per il tempo necessario” risponde Santini.