Il freddo pungente dell’Immacolata non ferma nessuno: c’è anche chi decide di fare un tuffo in mare

Celle Ligure. Freddo risveglio in questo giorno di festa. Ma, nonostante, la colonnina segni sette gradi sopra lo zero, c’è chi questa mattina non rinuncia a una bella nuotata.

Indossa la muta, e non si fa fermare dal vento di questa festa dell’Immacolata che sta portando, oltre al freddo pungente di questa mattina, nuvole grigie sulla riviera.

Un bravo nuotatore non si fa intimidire dalle temperature e approfitta del mare deserto per dare due bracciate nel tratto davanti al lungomare sotto gli occhi di qualche turista imbacuccato che osserva dalla passeggiata.