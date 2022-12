Savona. Pioggia, neve e freddo questa mattina nel savonese e in generale sulla Liguria. Tra le zone più colpite Urbe dove, secondo i dati di Arpal, sono scesi dai 4 ai 5 centimetri di neve. Solo spolverate invece in alcuni comuni valbormidesi: la dama bianca è arrivata ad esempio a Piana Crixia, Roccavignale, Cosseria, Calizzano. Ma senza creare grandi disagi.

I tetti non si sono imbiancati invece a Cairo Montenotte, dove da questa notte continua a piovere senza interruzione, così come sul resto del territorio. Di nuovo una buona notizia per l’amministrazione, considerando che non si è ancora trovato l’accordo con gli operatori per lo sgombero neve e lo spargimento del sale: al momento è stato infatti aggiudicato solo un lotto su cinque, quello di Rocchetta.

Per quanto riguarda le precipitazioni, in queste ore hanno interessato in prevalenza il Levante con locali intensità tra il moderato e il forte (28 millimetri in un’ora a Parana, 27.4 a Piana Battolla-Ponte). Dalla mezzanotte la cumulata massima si è registrata a Parana (versante toscano del Magra) con 56.8 e Piana Battolla (Follo, La Spezia) con 45 millimetri.

Foto di Mara Secco che mostra località Sogli/Strada a Roccavignale

La neve è arrivata anche sui versanti padani di Ponente: con un accumulo di 8 centimetri a Monte Settepani, dove si sono registrate anche le temperature minime più basse di tutta la regione: -3.2°. Valori diurni bassi anche sulla costa, in particolare nella zona centrale della regione (alle 11.00 6.0 a Genova Centro Funzionale, 5.5 a Savona Istituto Nautico), mentre il valore più alto fin qui registrato dalla rete Omirl è di 15.9 a Levanto (La Spezia).

Temperature artiche in Liguria: il gelicidio sul Faiallo

Il generale inverno si è fatto notare anche al Passo del Faiallo, che si è trasformato nel regno del ghiaccio e del gelicidio: uno spettacolo visibile nelle foto scattate da Andrea Ferrando e divulgate dalla pagina social di Limet.

LE PREVISIONI DI ARPAL

OGGI – VENERDI’ 9 DICEMBRE: Fino al primo pomeriggio precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o isolato temporale a Levante con cumulate significative e bassa probabilità di temporali forti su C. Possibili residue spolverate nevose o locali fenomeni di gelicidio su D e parte occidentale di E oltre 300-500 m, in esaurimento dalle ore centrali. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su parte orientale di A e B, meridionali su C in generale attenuazione dal pomeriggio. Locali condizioni di disagio fisiologico per freddo su B.

DOMANI – SABATO 10 DICEMBRE: Venti in progressiva intensificazione dai quadranti settentrionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati tra pomeriggio e sera su B, localmente forti (40-50 km/h) altrove.

DOPODOMANI – DOMENICA 11 DICEMBRE: L’ingresso di aria fredda in quota favorisce un aumento dell’instabilità con possibili locali rovesci o brevi temporali più probabili su A e C nella prima parte della giornata. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su A e B, localmente forti (40-50 km/h) altrove.