Il fondatore del Fiat 500 Club Italia Domenico Romano in visita alla mostra Onde Barocche

Albenga. Ieri mattina il presidente fondatore del Fiat 500 Club Italia Domenico Romano si è recato in visita al Museo Diocesano di Albenga accompagnato dall’addetta stampa Francesca Caneri e dalla direttrice della rivista sociale 4PiccoleRuote Stefania Ponzone. L’occasione era ammirare la mostra “Onde Barocche”, prorogata fino all’8 gennaio 2023, oltre a portare i saluti del Club e del Museo della 500 “Dante Giacosa”, anche in rappresentanza del suo conservatore Ugo Elio Giacobbe, al direttore del Museo Diocesano Don Mauro Marchiano, che è anche parroco della chiesa della Natività di Maria a Garlenda. Don Mauro naturalmente conosce bene la realtà del nostro sodalizio, ma l’intento era sottolineare l’importanza della collaborazione tra tutti i soggetti che fanno cultura e promozione del territorio.

“Un territorio noto ed apprezzato dai turisti soprattutto per mare e spiagge – commentano dal club Fiat 500 -, ma che vuole far conoscere le proprie peculiarità, dalle specialità enogastronomiche alle bellezze storico-architettoniche, compresi veri e propri gioielli d’arte profana e sacra, come nel caso di ‘Onde Barocche’, che propone grandi tele e sculture proprie del barocco del ponente ligure”.

La visita è stata svolta con la preziosa guida di uno dei curatori della mostra, Don Emanuele Caccia, vicedirettore del Museo Diocesano, che ha illustrato le caratteristiche delle opere – che sono datate in un periodo compreso dal 1600 al 1750 – e la loro provenienza, ovvero varie chiese della Diocesi. “Onde Barocche” fa parte del progetto “Formae Lucis”, campagna di eventi ideata dall’Ufficio beni culturali per la promozione del patrimonio storico-artistico della Diocesi di Albenga-Imperia.

Già questa estate, durante il 39° Meeting di Garlenda, i cinquecentisti erano stati invitati a visitare questa mostra, dato che Albenga era una delle mete della manifestazione, avendo anche ospitato la sfilata finale della domenica mattina. Grazie alla convenzione in corso, è infatti possibile per i soci in regola con il tesseramento avere uno sconto sull’ingresso al Museo Diocesano, che comprende l’antico palazzo episcopale, con suggestivi ambienti medievali e una prestigiosa quadreria, il battistero paleocristiano a pianta interna ottagonale e la sede distaccata nel complesso della Madonna della Ripa, a Pieve di Teco (IM).

“Il Fiat 500 Club Italia e il Museo ‘Dante Giacosa’ hanno da sempre molta attenzione ai risvolti culturali della passione per il motorismo storico, che con i numerosi raduni che avvengono ogni anno in ogni angolo del Paese crea occasioni per visitare borghi, castelli, musei e collezioni, aree di interesse naturalistico. Ciò senza dimenticare che i veicoli d’epoca stessi, preziosi esempi dell’ingegneria e del design, costituiscono un “museo su ruote” da valorizzare e promuovere nei contesti più ampi”, hanno concluso.