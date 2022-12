Il deposito di petrolio di Quiliano passa al gruppo Italiana Petroli, la società ha acquisito il 100% di Sarpom

Quiliano. Il deposito di petrolio di Quiliano è passato al gruppo Italiana Petroli, dopo l’acquisizione da parte della società del 100% di Sarpom (prima partecipata dalla Esso Italiana S.r.l. al 75,19% e dalla italiana petroli S.p.A. al 24,81%). La comunicazione è arrivata questa mattina alle rappresentanze sindacali unitarie e alle segreterie nazionali. L’operazione di acquisto – come riporta il quotidiano La Voce di Novara – comprende la totalità delle attività di vendita di carburanti di Esso in Italia.

Il greggio viene scaricato dalle petroliere presso il campo boe nella rada di Vado Ligure (a circa mezzo miglio dalla costa). Dal largo di Vado, il petrolie viene convogliato attraverso condutture sottomarine a Quiliano, da qui viene mandato alla raffineria di Trecato tramite oleodotto.

La cessione riguarda lo stabilimento di Quiliano, la rafffineria di Trecate, il deposito di Calata Canzio a Genova per un totale di 550 lavoratori. Invece, rimarrà in Esso il sito di Vado Ligure (90 dipendenti) che produce l’olio per motori e non rientra quindi nell’operazione

Tino Amatiello di Filctem Cgil Savona e Liguria e Corrado Calvanico di Femca Cisl Savona commentano: “Chiederemo incontri sindacali per valutare e e definire eventuali difficoltà che potrebbero sorgere”.