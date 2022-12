Il consigliere regionale Balleari (FdI): “E’ necessario assumere ostetriche nella Asl liguri”

Liguria. Screening gratuito alla vescica, fibromialgia e assunzioni delle ostetriche nella Asl liguri. Sono i temidelle interrogazioni che il consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Balleari porterà nel Consiglio Regionale di domani.

“I due anni che abbiamo appena passato – spiega Balleari – sono stati anni di emergenza sanitaria dove tutti eravamo intenti ad arginare una pandemia complessa e dagli esiti incerti. Questo, però, ci ha indebolito su alcuni fronti della sanità come la prevenzione mediante esami e l’aumento del personale in determinate categorie non direttamente coinvolte nella corsa al contenimento del Covid-19; questo ci obbliga oggi a prestare la medesima attenzione che ponevamo ieri al contrasto della pandemia su tutto quello che è stato tralasciato non a caso a fine estate sia l’OMS che ONS dichiaravano che la pandemia è una delle concause che hanno fatto abbassare l’attività di screening cosa che ritengo molto grave. Dobbiamo continuare a salvaguardare la salute pubblica con il medesimo ardore fatto fino a ieri per il Covid, che comunque non va mai sottovalutato come anche sopravvalutato, anche in altri ambiti e se parliamo di screening dobbiamo parlare di tumore e non solo così come se parliamo di profilassi pensiamo oggi alla recrudescenza dell’AIDS che pensavamo debellato”.

La prima riguarda lo screening gratuito alla vescica: la richiesta è che il sistema sanitario regionale fornisca gratuitamente, attraverso le Asl o enti convenzionati, screening alla vescica con l’utilizzo di test semplici e non invasivi. “Questi tipi di esame – spiega Balleari – possono essere utili come contrasto al tumore della vescica che rappresenta circa il 3 per cento di tutti i tumori e, in urologia, è secondo solo al tumore della prostata come ci dimostrano gli ultimi dati ufficiali (che risalgono al 2020 ultimo anno di riferimento prima della pandemia), questi ci dicono che si sono registrati oltre 25.000 casi di neoplasia vescicale di cui 20.000 negli uomini e 5.000 nelle donne”.

E prosegue: “La seconda riguarda una patologia quasi sconosciuta – o quantomeno poco nota – la fibromialgia che necessita di particolare riguardo e che può essere definita “sindrome fibromialgica”, in quanto particolari segni clinici possono presentarsi contemporaneamente. La coesistenza di questo insieme di disturbi concorre a determinare la diagnosi più probabile, anche se non tutti i pazienti avvertono l’intero insieme di sintomi associati alla fibromialgia. Inoltre, la fibromialgia è spesso associata ad altri distrubi, tra i quali: disturbi psichiatrici, come la depressione e l’ansia e i disturbi correlati allo stress, come il disturbo post-traumatico da stress. In questo caso la Regione Liguria ha avuto, nel riparto nazionale, oltre 135mila euro di dotazione per la diagnosi e chiedose sono già stati ricevuti i contributi e se sono stati individuati i centri specializzati che sul territorio potranno fare diagnosi”.

“Infine – conclude -, la terza interrogazione riguarda la necessità di assunzione, tramite bandi di concorso o altri strumenti, di ostetriche nelle AsL liguri che hanno un organico decisamente sottodimensionato e che sarà ulteriormente decimato dal turn over che nei prossimi mesi colpirà la sanità ligure”