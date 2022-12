Il Comune di Stella, Vanni Oddera e i carabinieri donano un albero al Gaslini

Stella. Ieri l’amministrazione comunale di Stella, grazie alla collaborazione con Vanni Oddera, insieme ai funzionari del Comune e ai militari della caserma dei carabinieri del paese hanno partecipato alla donazione dell’albero di Natale presso la strutttura dell’Abeo dell’istituto Gaslini di Genova.

“Ci teniamo a ringraziare le scuole di Stella – commenta il sindaco Andrea Castellini – per aver partecipato agli addobbi natalizi, alla cittadinanza che ha partecipato attivamente all’iniziativa, in particolare a Roberto Cheli e alla sua famiglia per aver donato l’albero, a Lorenzo Biale e Vincenzo Visca per averci aiutati dall’inizio alla fine del trasporto e atutti quelli che ci hanno supportato per questa bellissima iniziativa”.

“Mercoledì prossimo – conclude il sindaco – torneremo al Gaslini insieme a Vanni Oddera per portare tutti i doni che ci stanno venendo recapitati in minucipio per i bambini che si trovano in questo momento nella struttura”.