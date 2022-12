“Il Barone Rampante” in festa: spettacolo al Gassman e inaugurazione in sede del nuovo spazio polivalente

Borgio Verezzi. L’Associazione Il Barone Rampante vuole chiudere in bellezza un anno di successi. Il prossimo 28 dicembre, alle 18,30, è in programma l’inaugurazione, all’interno della sede sociale (via Municipio 3 – Borgio) di un nuovo spazio polivalente.

“Sarà aperto a tutti i soci. Ci si incontrerà per ricrearsi, conversare, discutere, condividere insieme eventi culturali. L’inaugurazione sarà un’occasione per rinnovare il tesseramento per l’anno 2023. Tutti i soci e gli amici dell’Associazione sono invitati a partecipare”, hanno fatto sapere.

Inoltre, con il patrocinio del Comune di Borgio, nell’ambito del progetto “Il Paese del Teatro”, la cui delega e’ del consigliere Sonia Garofalo, il 3 gennaio 2023, alle 20.30, presso il teatro Gassman, si terrà la consueta cerimonia della consegna dei “Baronetti”, delle menzioni e delle borse di studio, assegnati ai ragazzi che si sono distinti meritevolmente negli spettacoli e nei corsi tenuti dall’associazione nel 2022.

“Protagonisti ancora i ragazzi, da sempre la vera anima dell’associazione, che presenteranno la serata, alcuni dei quali, entrati da poco nelle scuole di recitazione dei più prestigiosi teatri italiani, interpreteranno i fortunati pezzi recitati ai provini”.

“Ad aprire la festa saranno gli allievi dei corsi di Recitazione avanzato e di Dizione diretti da Eva Cambiale, con ‘Scene, monologhi e brani dalla grande drammaturgia e letteratura classica e contemporanea’”, hanno concluso dal Barone. L’ingresso è a offerta libera.