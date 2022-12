“I bambini ci hanno messo il cuore”, ma i soliti ignoti vandalizzano il cartello di una scuola di Albenga

Albenga. Brutta sorpresa ieri sera davanti alla scuola dell’infanzia Faà di Bruno di Albenga. Nel mirino dei soliti ignoti sono finiti alcuni cartelli di legno realizzati per ricordare il lavoro (svolto anche con l’aiuto dei bambini) di riqualificazione delle aiuole poste all’ingresso dell’istituto ingauno.

“Mostriamo civiltà! I bambini ci hanno messo il cuore”: è il messaggio che, sino a ieri, si poteva leggere sopra ai due cerchi di legno decorativi. Scritte che, proprio ieri sera, sono state in parte cancellate e sostituite con frasi volgari.

“Siamo senza parole – è il commento dell’insegnante e coordinatrice didattica della scuola Daniela Plebani -.Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili, ma quello di ieri è la dimostrazione che la gente non ha più alcun tipo di rispetto per nessuno, nemmeno per i bambini”.

I lavori di riqualificazione dell’area antistante l’istituto erano iniziati in primavera con l’ok del Comune albenganese: “I due cartelli erano un modo anche per mandare un bel messaggio di speranza, soprattutto per i bambini – aggiunge la coordinatrice -. Tutto questo è davvero molto triste”.

Gli autori del gesto non sono ancora stati identificati, anche se la presenza di alcune telecamere nell’area intorno alla scuola potrebbe aiutare a risalire ai vandali. Plebani ha fatto sapere che scriverà al sindaco e al vicesindaco di Albenga per portarli a conoscenza del fatto.

Nelle prossime ore i due cartelli verranno sostituiti con altri due nuovi. Il messaggio riportato, questa volta, sarà leggermente diverso: “Le aiuole e le panchine sono state fatte con amore e dedizione dai bambini della scuola dell’infanzia Faà di Bruno. Se non riuscite a mostrare civiltà e intelligenza, almeno provate a mostrare rispetto”.