Hpv, Brunetto (Lega): “Ok di Regione Liguria alla vaccinazione del 90% degli adolescenti liguri”

Liguria. “Regione Liguria si attiverà per vaccinare almeno il 90% degli adolescenti liguri contro il Papillomavirus (Hpv)”. Ad affermarlo è il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“Lo ha confermato l’assessore alla Sanità rispondendo in consiglio regionale alla mia interrogazione con la quale ho chiesto di sapere quali iniziative si stiano ponendo in essere per dare attuazione all’ordine del giorno della Lega sulle strategie vaccinali anti Hpv, che è stato approvato il primo marzo scorso dall’Assemblea legislativa”, ha proseguito.

“Il documento ha infatti impegnato la giunta a lanciare una strategia regionale, con l’obiettivo di vaccinare almeno il 90% della popolazione target (adolescenti maschi e femmine); assicurare che almeno il 70% della popolazione target abbia quindi accesso agli screening cervicali gratuiti; trattare almeno il 90% dei casi di cancro cervicale e lesione precancerosa; prevedere iniziative di comunicazione per sensibilizzare la popolazione ligure sull’Hpv e sulle relative strategie di prevenzione vaccinale, screening precoce e cura. La Liguria può ambire a essere la prima Regione in Italia ad adottare gli obiettivi sanciti dall’Oms e dalla Commissione europea per eliminare i tumori da Hpv entro il 2030”, ha concluso Brunetto.