Golfo dell’Isola, nel 2023 cornice di un’importante manifestazione di Trail running

Bergeggi. Bergeggi e il comprensorio del Golfo dell’Isola accoglieranno dal 19 al 22 ottobre 2023 il GTWS Grand Final Trail, significativa manifestazione internazionale podistica di corsa in salita.

L’evento, distribuito su quattro giorni a cavallo di un fine settimana, sarà costituito da un prologo e una gara cardine di 24 km, sui sentieri adiacenti alla gola Sant’Elena. Percorso nel dettaglio ancora da definire.

Il suddetto prologo (gara di 5 km), si terrà giovedì 19 per le donne e venerdì 20 per gli uomini. La gara (24km per +1200m dislivello) si svolgerà invece di sabato 21 per le donne e domenica 22 per gli uomini.

Nei prossimi mesi verrà creato un apposito sito web dedicato all’evento per saperne di più circa aggiornamenti e modalità di iscrizione.