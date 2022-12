Gli ex Sampdoria e Genoa Flachi e Carparelli commentano Soccer Borghetto vs Praese

Girone “A” del campionato di Promozione. La sfida è tra i savonesi del Soccer Borghetto e la Praese. Una partita interessante per il campionato visto che i padroni di casa cercano un posto ai play off e i genovesi sono tra le squadre candidate alla vittoria finale. Tuttavia, l’attenzione è stata tutta per lo speciale “derby” tra due simboli di Sampdoria e Genoa come Francesco Flachi e Marco Carparelli.

La gara è finita 2 a 2, con i padroni di casa andati sul 2 a 0 e poi rimontati nella ripresa. Nessuno dei due è andato in goal ed entrambe le squadre hanno motivi per non considerare questo pareggio come un buon risultato: per non aver mantenuto il doppio vantaggio lato Soccer Borghetto, perché significa lasciare la vetta della classifica al Pietra Ligure per la Praese. Ma il piacere di incontrarsi travalica i pensieri relativi al mero risultato del campo.

“È stata una partita un po’ particolare – commenta Flachi – siamo andati sotto di due goal e il Soccer Borghetto non ha segnato la rete che avrebbe consentito di chiudere la partita. Siamo stati bravi a crederci fino in fondo. Mi fa piacere rivedere Marco perché penso che siano passati circa 20 anni dall’ultima volta. Anche se abbiamo più o meno 92 anni tra tutti e due la nostra passione ci consente di essere ancora sui campi da calcio e aiutiamo a crescere i ragazzi“. “Fa piacere anche a me – fa eco Carparelli – una ventina di anni fa ci si incontrava su altri tipi di campi ma questo fa capire a tanti giovani cos’è la passione per il calcio”.

“La nostra presenza tra i dilettanti? – aggiunge Flachi – Penso che sia utile per dare risalto a un movimento con tanti giovani bravi. In più, con la nostra esperienza possiamo insegnare alcune cose del nostro passato”. “I giovani devono tirare fuori la passione che mettiamo noi in campo e negli allenamenti, perché vogliamo fare capire quale sia la mentalità giusta. Andiamo avanti fino a quando il fisico ce lo permette“, aggiunge Carparelli.

Non potevano mancare commenti sul Genoa e sulla Sampdoria. Anche se ha vestito le due maglie, Carparelli è un simbolo del Grifone. “La Serie B è un campionato difficile – commenta – ci vogliono giocatori con gli attributi”. “La Sampdoria – afferma Flachi – ha problemi societari ma questo non dovrebbe essere un alibi perché i giocatori che vanno in campo possono fare di più”.