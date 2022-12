Giornata della disabilità, Brunetto (Lega): “Serve più attenzione e con più continuità”

Liguria. “Oggi è la giornata Internazionale dedicata alle persone con disabilità. Dare attenzione ai più fragili, ma anche a quelle realtà che operano per garantire alle persone affette da disabilità un’assistenza e un supporto adeguato è fondamentale”.

Lo dichiara in una nota Brunello Brunetto consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.

“Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli – aggiunge Brunello – ha sottolineato come sia necessario mettere al centro politiche per le persone con disabilità perché salute, istruzione, lavoro e una vita autonoma e indipendente siano un diritto di tutti. Siamo tutti consapevoli che per andare incontro alle esigenze dei disabili si debba fare di più e con più continuità, non solamente con iniziative spot. Dobbiamo cercare di raggiungere un punto di equilibrio su ciò che riusciamo a erogare”.

“Oggi – racconto – ho partecipato a Genova all’inaugurazione del primo punto Olmedo della Liguria, dedicato ai mezzi di trasporto per persone disabili. Un progetto nato dalla sinergia di due aziende EMAC ed AVS che operano nel capoluogo ligure da oltre 40 anni rispettivamente nel campo della Neuro Riabilitazione Robotica e nell’allestimento di veicoli speciali. Due realtà che si sono unite per creare mezzi di trasporto per persone in carrozzina. Si tratta di un bell’esempio di come mettere la più moderna tecnologia a servizio dei più fragili. Sono felice che nella nostra regione ci sia un’imprenditoria di questo tipo che ha deciso di andare incontro alle esigenze dei disabili”.