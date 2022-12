Ginnastica artistica, per la savonese Elena Ferrari tre medaglie alla Tricolori Gold

Savona. Nello scorso weekend a Padova, ottimi risultati per le atlete liguri, e savonesi in particolare, che hanno gareggiato alla Tricolori gold junior e senior per la ginnastica artistica femminile.

Nell’All Around di sabato, ottimo bronzo conquistato dalla ginnasta savonese Elena Ferrari nella Categoria Senior1 con una bella prova su tutti e quattro gli attrezzi nella gara vinta da Nunzia Dercenno di Salerno. Nella stessa categoria buon 11° posto anche di Eleonora Ghione dell’Auxilium.

Soddisfazione anche per il 4° posto tra le Junior2, ad un soffio dal podio, per Ludovica Wernitznig della Rubattino con la vittoria e il titolo italiano di categoria per Camilla Ferrari della Brixia.

Nelle Junior3 miglior piazzamento ligure per Giada D’Izzia dell’Auxilium giunta settima e 16° posto per Beatrice Vettori della Savonese.

Questi gli altri piazzamenti delle liguri: 22a Alessia Contatore (FGSavonese) nelle Senior2, 30° posto di Marta Torriglia, sempre della Savonese, tra le Junior1. Presenti anche per la Savonese Flavia Garbarino (Junior2) 24° in qualificazione sia a trave che corpo libero e Alice Lanero dell’Andrea Doria (Junior3) 31° alle parallele.

Domenica era la volta delle finali ad attrezzo con le migliori 8 ginnaste a giocarsi i titoli italiani di specialità. E ancora soddisfazioni per i colori liguri con 2 argenti e 2 bronzi conquistati.

Elena Ferrari (Savonese) nelle Senior1 vince l’argento a parallele e il bronzo a corpo libero e finisce 6° sia a volteggio che trave. Ludovica Wernitznig (Rubattino) nelle Junior2 conquista l’argento a corpo libero, il bronzo a volteggio e un 4° posto a parallele.

Infine tra le Junior3 Beatrice Vettori (Savonese) termina 4° a volteggio e 7° a parallele, mentre Giada D’Izzia (Auxilium) finisce 5° a corpo libero e 7° a trave.