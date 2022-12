Giada Salvi è Miss Inverno 2022

Albenga. Giada Salvi di 21 anni è Miss Inverno 2022. La giovane bergamasca, già concorrente durante diverse edizioni del contest invernale, quest’anno è riuscita a superare la concorrenza di altre 18 bellissime aspiranti Miss aggiudicandosi anche la fascia di Miss Inverno Speciale Radio 104, decisa autonomamente dal direttore artistico dell’emittente regionale ligure presente in sala al termine di una serata che ha regalato al numeroso pubblico del grande Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga, bellezza e spettacolo, grazie all’apprezzata partecipazione di diversi artisti ospiti del concorso creato dal patron Luca Valentini.

Applauditissimi il giovane chitarrista Matteo Maffezzoli, le cantautrici Emma Pescio e Corinna Parodi che ha chiuso la serata con l’interpretazione dal vivo del classico degli Wham Last Christmas, così come le esibizioni del cantautore e attore ligure Simone Alessio, in arte “Garibaldi” e del cantautore da oltre mezzo milione di stream su Spotify Maikol Arcarisi.

Ben quattro invece i pari merito decisi dalla giuria che hanno determinato la conquista di una fascia ad altrettante ragazze in più rispetto a quelle previste. Il pubblico del Salone dei Fiori ha invece incoronato Miss Inverno Vox Populi Maria Chiara Gallo, 20enne di Albenga.

Ecco dunque la classifica finale di Miss Inverno 2022:

– Miss Inverno 2022: Giada Salvi (Bergamo)

– Miss Inverno Vox Populi: Matia Chiara Gallo (Albenga)

– Miss Inverno Speciale Radio 104: Giada Salvi (Bergamo)

– Miss Eleganza: Manuela Mintrasti (Savona)

– Miss Rosa d’Inverno: Martina Pesce (Ceriale)

– Miss Bellezza Radiosa Stefania Merello: PARI MERITO Asia Frison (Imperia) e Giorgia Caretti (Loano)

– Miss Portamento: PARI MERITO Marta Merello (Albenga) e Chiara Garbarini (Rapallo)

– Miss Sorriso: Gloria Colman (Albenga)

– Miss Immagine: PARI MERITO Sara Cavanna (Genova) e Jessica Richero (Alassio)

– Miss Fascino: PARI MERITO Elena Calce (Arma di Taggia) e Maria Chiara Gallo (Albenga)

– Miss Casual: Aurora Genua (Villanova d’Albenga)

La serata è stata condotta da Luca Valentini, Cristina de Stefano e Gloria Cusin, le acconciature sono state curate da Elvira Idee per la Testa di Villanova, audio, video e luci Paolo Bianco, sicurezza Federico Giancaterino, allestimenti floreali e bouquet di Anna Fiori (Albenga), fotografa ufficiale Veronica Caprarella, effetti Miky Events (Genova), Official media partner Radio 104, grazie alla partnership con l’Aero Club Savona e Riviera Ligure, Miss Inverno 2022 volerà nei cieli della Liguria con partenza dall’aeroporto C.Panero di Villanova d’Albenga. Si ringrazia per la gentile collaborazione l’Ippodromo dei Fiori.

Miss Inverno 2022 ha goduto del patrocinio del comune di Villanova d’Albenga a cui vanno “i più sentiti ringraziamenti da parte dell’organizzazione per l’impeccabile supporto durante le varie fasi della realizzazione dell’evento”.