Galleria Fugona chiusa due giorni per lavori: Altare si prepara a code e rallentamenti

Altare. Sarà chiusa al traffico, dalle 8:30 alle 19 di martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, la Galleria Fugona della Sp29. Il provvedimento è necessario per permettere i lavori urgenti di manutenzione all’impianto di ventilazione e di illuminazione.

Interventi che sono stati più volte rimandati per evitare disagi al traffico, considerando i cantieri presenti in A6 e la chiusura di via XXV Aprile, strada che attraversa il centro di Altare, sempre utilizzata come sbocco in queste occasioni.

“Si tratta di un intervento necessario, non più rimandabile” afferma il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri che commenta anche la situazione di Altare, da due mesi e mezzo divisa in due in seguito al sopralluogo all’ex Savam da parte dei vigili del fuoco. I pompieri, infatti, avevano attestato una potenziale pericolosità delle strutture e quindi una conseguente esigenza di interdire la viabilità, sia pedonale che veicolare. Da lì la decisione del sindaco Roberto Briano di firmare un’ordinanza. “Una situazione paradossale – dice Olivieri – dividere in due il paese per un muro di mattoni mi pare eccessivo”, questo il suo messaggio alla Soprintendenza.

Tornando alla Galleria Fugona, il presidente afferma: “I lavori non potranno essere eseguiti di notte, così come avvenuto precedentemente, per una questione di sicurezza. Ovviamente è stata una delle prime opzioni che abbiamo valutato, purtroppo però questa volta non è possibile. Ci siamo coordinati con i movieri e l’amministrazione di Altare, con cui riusciamo sempre bene a collaborare, per cercare di creare il minor disagio possibile”.

Lo conferma anche il sindaco Briano che illustra come verrà gestita la viabilità la prossima settimana: “Non verranno fatti entrare in Altare i camion e gli autoarticolati che verranno deviati sull’A6. Mentre le auto avranno anche l’opzione della Sp5”, strada dove al momento è presente ancora il semaforo a seguito della frana del 4 ottobre 2021. “Al posto dell’impianto semaforico, ci saranno i movieri a gestire il traffico, in modo da evitare ingorghi”, dichiara Briano che aggiunge: “Saranno numerosi gli addetti della Provincia, in collaborazione con gli agenti della nostra polizia locale, ad operare durante queste due giornate, praticamente ce ne sarà uno in ogni angolo. Ovvio che qualche disagio ci sarà, ma sono convinto che bisogna sempre collaborare”.

Nello specifico, durante la prima giornata i lavori interesseranno l’impianto di ventilazione della Galleria Fugona: verranno sostituite due ventole, ormai degradate e quindi pericolose, e ripristinata la linea in cabina. Mercoledì invece si interverrà sull’illuminazione con la sostituzione di alcune lampade al sodio. Interventi urgenti e non più rimandabili: i fondi necessari, infatti, sono stati inseriti a bilancio e, nel caso in cui i lavori non fossero eseguiti entro il 31 dicembre, bisognerebbe attendere l’approvazione del nuovo bilancio, quindi almeno due mesi. Tempi troppo lunghi, considerando la loro importanza. Da qui la decisione di chiudere la galleria.