“Galà dello Sportivo Savonese 2022”: al Chiabrera una serata dedicata ai campioni savonesi

Savona. La P.A. Croce d’Oro di Albissola Marina e Savona e Jet Ski Therapy, unitamente a Radio Jasper e con la collaborazione dei City Angels, organizza, con il patrocinio del CONI Comitato Regionale Liguria, della Regione Liguria, dei Comuni di Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina, Quiliano e Vado Ligure e di Stelle nello Sport e la prima edizione del “Galà dello Sportivo Savonese 2022” che avrà luogo, con ingresso libero, nella giornata di mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 20 presso il Teatro Chiabrera di Savona.

Nel corso della serata verranno premiati gli atleti della Provincia di Savona che, nell’anno 2022, si sono distinti a livello nazionale conquistando un podio, o a livello europeo qualificandosi nelle prime cinque posizioni o che abbiano partecipato a eventi sportivi di livello mondiale. Questo soprattutto per riconoscere i giusti meriti a chi, con tanto sacrificio e costanza, si allena tutti i giorni per raggiungere alti obiettivi sportivi e umani.

All’evento sarà abbinata una raccolta benefica in favore delle associazioni “Seconda Stella a Destra” che si dedica al supporto delle famiglie con bambini disabili e “ADSO” (Associazione Down Savona OdV) che cura iniziative per migliorare la qualità della vita delle persone down. Presentano la serata Sabrina Calcagno e Katia Orengo. Ospite della serata : Enrique Balbontin.