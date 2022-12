Sgomento a poche ore dal Natale, ladri rubano i regali nell’abitazione dell’associazione Down di Savona

Savona. Un gesto che ha lasciato tutti sgomenti. Ieri sera è stato consumato un furto all’interno dell’abitazione di via Boselli dove risiedono i ragazzi dell’Associazione Down di Savona.

I ladri hanno preso di mira i ragazzi che sono usciti un’oretta – dalle 6 alle 7 di sera – per il consueto giro serale, e proprio quando le luci della struttura si sono spente, i malviventi si sono intrufolati all’interno rubando tutti i regali presenti sotto l’albero.

“Siamo rimasti tutti scioccati da questo gesto veramente schifoso” commenta Fabio Incorvaia, molto attivo nel sociale, che appena ha scoperto la notizia si è subito mosso per cercare a tempo record di garantire lo stesso qualche regalo per i ragazzi che sono stati derubati. “Abbiamo attivato una raccolta regali nelle due sedi della croce oro – specifica Incorvaia -. Chiediamo gentilmente a tutte le persone di buon cuore di fare un piccolo regalo a questi ragazzi vittime di un episodio davvero assurdo”. Intanto il furto è stato denunciato ai carabinieri.

I regali per le vittime che hanno dai 30 anni in su possono essere portati nella sede albissolese della croce oro in via Boito e in quella savonese di corso Ricci. Per avere maggiori informazioni si può contattare la stessa pubblica assistenza o Fabio Incorvaia al 349 779 3955.

L’abitazione che accoglie oggi le persone affette dalla sindrome di Down è frutto del progetto solidale “Dopo di noi” che ha voluto garantire una casa comune dove poter permettere agli ospiti di vivere in autonomia.