Funivie, cassa integrazione estesa per un anno. Benveduti: “Condividere strada per un futuro integrato al porto di Savona”

Savona/Cairo Montenotte. Per i lavoratori di Funivie sarà estesa la cassa integrazione per un anno. E’ il contenuto dell’emendamento del deputato della Lega Francesco Bruzzone che arriverà nei prossimi giorni alla Camera in Commissione Bilancio, col parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La proposta presentata prevede anche la semplificazione l’attività commissariale.

E’ il contenuto dell’emendamento proposto dal deputato della Lega Francesco Bruzzone che arriverà nei prossimi giorni alla Camera in Commissione Bilancio, col parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Finalmente un ministero che mette la testa sulle Funivie di Savona – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti -. Non solo per salvaguardare il presente, ma anche per traguardare un futuro a un’infrastruttura antica nella concezione, ma moderna nella visione che ancor oggi può rappresentare un elemento di sviluppo per il sistema portuale, riducendo al contempo significativamente il traffico di mezzi pesanti sulle strade liguri”.

“Da tempo segnalavamo al precedente esecutivo la situazione e, grazie agli sforzi della Lega al governo e sul territorio – prosegue Benveduti -. Il viceministro Edoardo Rixi si è reso disponibile a ricevere il prossimo 11 gennaio le sigle sindacali e gli enti territoriali per condividere un percorso che possa garantire un servizio integrato alla portualità savonese, tramite il quale nuove aree per movimentazioni e stoccaggi potrebbero essere messe a disposizione, con ulteriori possibilità di sviluppo e lavoro e maggiori e più solide possibilità di concessione”.