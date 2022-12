Freestyle Show con Vanni Oddera domenica a Varazze. Il ricavato per Giada Ottonello

Varazze. La città aspetta Giada. La ragazza dolcissima che si fa volere bene da tutti e per la quale, da mesi, c’è grande mobilitazione. Per aiutarla a tornare presto.

Giada è stata colpita da una malattia e ora si trova in ospedale. Numerose raccolte fondi da parte di varazzini, ma non solo, per la sua riabilitazione.

Per questo a Varazze, domenica ci sarà una manifestazione il cui ricavato le sarà destinato.

Ci ha pensato il Comune insieme all’associazione Tre Borghi, Vanni Oddera, i suoi Daboot, I Supereroi per voi, la Marina, la Croce Rossa e la Protezione Civile di Varazze.

Tutti insieme in viale Nazioni Unite per il Freestyle Show. Alle 11 e alle 15.

Una giornata di spettacolo, divertimento e solidarietà insieme, tra le iniziative, a un invitante mercatino di Natale e alla coinvolgente esibizione di danza della Flash Art School.