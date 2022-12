Fratelli d’Italia Valbormida: a Cairo un incontro pubblico sugli enti locali

Cairo Montenotte. Il circolo territoriale Fratelli d’Italia Valbormida organizza un incontro tematico aperto ad iscritti e simpatizzanti in cui si parlerà di enti locali e dell’importanza degli stessi come punto di riferimento per il territorio e del loro ruolo primario nella gestione dei rapporti con gli enti di livello superiore. Appuntamento per sabato 3 dicembre, alle ore 10, presso la biblioteca civica “F.C. Rossi” di Cairo Montenotte.

Un interessante approfondimento sul tema “enti locali”, il primo incontro pubblico sul territorio dopo il grande risultato che ha premiato Fratelli d’Italia alle elezioni del 25 settembre scorso, raggiungendo anche in Valbormida eccellenti risultati.

Saranno presenti Federico Riboldi, vice responsabile nazionale enti locali di Fratelli d’Italia e sindaco di Casale Monferrato; l’Onorevole Enzo Amich eletto nel collegio alessandrino e membro della commissione trasporti; Fabrizio Priano fondatore della scuola di formazione politica di Fratelli d’Italia; Claudio Cavallo sindaco di Stellanello e commissario FdI provincia di Savona e Christian De Vecchi, sindaco di Carcare e responsabile dipartimento enti locali della nostra provincia.

Al termine seguirà un piccolo buffet offerto dal circolo.