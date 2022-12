FotoClubCelle, idee e iniziative per il 2023 di una realtà presente dal 1981

Celle Ligure. Passione per la fotografia. Dagli anni ’80. Questo è il FotoClubCelle, associazione fotografica amatoriale conosciuta per le numerose attività come, per citarne alcune, serate aperte al pubblico, mostre, proiezioni, corsi fotografici.

Buona volontà e impegno: alcuni storici calendari artistici della Croce Rosa di Celle mostrano i loro scatti. Ma non solo, le loro fotografie fanno da cornice a molte altre pubblicazioni.

L’associazione cellese ha in programma un elenco di iniziative nel corso del nuovo anno: “Stiamo organizzando per il 2023 molte attività, – spiega a IVG.it la presidente del FotoClubCelle, Lorenza Figari, – come l’allestimento della mostra fotografica dei soci dal 4 al 13 gennaio nella sala espositiva della biblioteca Costa, proiezioni di fotografie aperte al pubblico: la prossima sarà una serata storytelling con il fotografo Marco Ferrando, il 15 gennaio nella sala del centro associativo Mezzalunga, dove ha sede il FotoClubCelle”.

“Poi, in occasione della Festa della donna, un appuntamento sulla fotografia al femminile con Orietta Bay, docente FIAF. E ancora prosegue la collaborazione con le scuole medie per un corso di fotografia per le classi terze, il lancio del Corso Base di Fotografia, anche per smartphone, in partenza da fine gennaio, orario serale, il martedi nella nostra sede”.

Ora il FotoClubCelle sta anche lavorando con il Comune per un libro sulla storia e la ceramica per la mostra fotografica correlata alla cerimonia di consegna della Bandiera dei Borghi. Chi fosse interessato può scrivere a fotoclubcelle@libero.it.