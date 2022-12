Laigueglia. E’ stata inaugurata questa mattina la nuova “open air gym” in Piazza Canosso a Laigueglia dedicata all’outdoor fitness. E’ composta da 5 attrezzi specificamente sviluppati sulla base delle bio-meccaniche di movimento del corpo umano, completamente eco-friendly, dotati di sistema integrato di Qrcode attraverso cui l’utente potrà scaricare agevolmente il tutorial dell’attrezzo in questione e suggerimenti per l’allenamento con i vari target.

Sono stati installati anche i pannelli informativi specifici per ogni attrezzo, con illustrazione visiva e relativa descrizione.

“Siamo lieti di presentare qui oggi la nuova area Fitness nel Borgo, che riconferma la nostra attenzione anche verso lo sport e le attività a cielo aperto” , ha commentato il Sindaco, Roberto Sasso del Verme.

”Il progetto (proposto dal CLT – Comitato Locale per il Turismo) – prosegue -, per la prima volta è stato concretamente realizzato con l’impiego di parte del gettito dell’imposta di soggiorno, a sancire la sinergica collaborazione tra il Comune e le realtà attive sul territorio. Tengo inoltre particolarmente a sottolineare che uno degli attrezzi installati è stato pensato per favorirne la fruizione da parte degli utenti con disabilità. La location fronte mare e allo stesso tempo nel cuore del borgo ci auguriamo sia gradita ed apprezzata”.