Finale, ora è ufficiale: esonerato Ferraro. Cappa: “Ci dobbiamo salvare a tutti i costi”

Finale Ligure. La decisione ora è definitiva anche dall’interno del club di Via Brunenghi: Flavio Ferraro è stato esonerato.

Candido Cappa si è espresso dispiaciuto ma sottolinea: “Unica decisione da effettuare in questo momento. È la prima volta che faccio un esonero per scelta tecnica in tutti questi anni di presidenza. Noi ci vogliamo salvare a tutti i costi, quindi dobbiamo pensare esclusivamente a questo”.

Nelle prossime ore ci sarà da decidere il sostituto. Tanti i nomi sul piatto ma con quello di David Balleri sempre più caldo. Seguiranno aggiornamenti.