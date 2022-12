Finale Ligure, stelle di natale per sostenere l’AIL

Finale Ligure. Manifestazione solidale per l’AIL – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma – in vista del Natale.

L’associazione nazionale carabinieri, sezione “Daniele Ghione“ di Finale Ligure, comunica che le stelle di natale per l‘AIL 2022 e le stelle di cioccolato saranno disponibili e in distribuzione presso le seguenti attività finalesi: Ferramenta 4 Canti / Profumerie Pons (Marina e Pia) / Gioielleria Bragagni Valter / Ottica Ottobelli / Manu Finalborgo / Agenzia imm. Pertica / Non solo Bimbo Finalpia / Bar Vela.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre saremo presenti davanti al Comune di Finale Ligure in via Pertica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.