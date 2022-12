Finale, il 25 dicembre il pranzo di Natale promosso da “Noi per Voi” e “La Nassa”

Finale Ligure. Domenica 25 dicembre l’associazione finalese “Noi per Voi” in collaborazione con il Centro d’Ascolto Caritas “La Nassa” organizza il pranzo di Natale aperto a tutti nei locali dell’associazione, in via Brunenghi 162 a Finale Ligure.

Una decisione, quella presa insieme al Comune di Finale Ligure e alla Consulta del Volontariato, per far sentire la presenza di una forte rete comunitaria anche il giorno di Natale e tendere una mano a chi magari si sente un po’ più solo durante le feste.

L’associazione “Noi per Voi” è un punto di riferimento per la comunità finalese dal 2012, e spesso collabora con il Centro d’Ascolto Caritas, soprattutto con progetti condivisi che ruotano attorno alla mensa sociale di via Brunenghi. I valori su cui l’associazione è stata fondata, infatti, sono aggregazione, contrasto alla solitudine e solidarietà, con un’attenzione particolare agli anziani e alle persone sole.

Natale sembra dunque l’occasione più adatta per passare un pranzo in compagnia e scoprire realtà locali mosse da solidarietà e progetti di comunità. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando Margherita al 327 617 0443 o Roberto al 328 464 3149.