Finale elegge lo “Sportivo dell’Anno 2022”: il titolo va a Claudio Casavona, assessore scomparso lo scorso giugno

Finale Ligure. Sabato 10 Dicembre 2022, si è svolta a Finale Ligure, presso l’Auditorium di Santa Caterina, la cerimonia di premiazione dello “Sportivo dell’Anno 2022”, organizzata dalla Consulta dello Sport del Comune di Finale Ligure, in collaborazione con la Polisportiva del Finale ASD.

Si è trattato di un’annata speciale per questo evento, che a causa dell’emergenza sanitaria mancava dall’ultima edizione del 2019, e che ha visto quindi salire sul palco, per essere premiati per meriti sportivi, atleti e squadre finalesi candidati per meriti sportivi ottenuti nel triennio 2020-2021-2022.

La serata è stata presentata dal presidente della Consulta dello Sport Stefano Schiappapietra insieme a Massimo Crippa e coadiuvato dal Cisque Service. Molte le autorità presenti a questa importante evento: il vice sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi; l’assessore al Turismo e al Sociale Clara Bricchetto; l’assessore allo Sport Massimo Rescigno; l’assessore Marilena Rosa; l’assessore Franco De Sciora; il fiduciario CONI per il Comune di Finale Ligure: Prof. Salvatore Finocchiaro; il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi; il Generale dell’Esercito Italiano Marco Fronti.

Ha aperto la serata il Presidente della Consulta dello Sport che ha invitato a porgere un loro saluto il Professor Finocchiaro, il Vice Sindaco Andrea Guzzi e l’Assessore allo Sport Massimo Rescigno, che nel suo intervento ha voluto ricordare il precedente Assessore allo Sport Claudio Casanova, scomparso recentemente.

La serata si è svolta in un crescendo di emozioni, in una sala gremita da atleti, tecnici, dirigenti e famiglie che con l’ascolto ed il canto dell’inno nazionale hanno dato il via alla cerimonia di premiazione.

Si è partiti con 4 ragazzi di origine afghana della Riviera Aquila Baseball Softball A.s.d., che nell’estate 2021 sono arrivati in Italia, dopo essere stati “prelevati” all’aeroporto di Kabul e salvati dal conflitto in corso dall’Esercito Italiano, rappresentato dal Generale Marco Fronti, chiamato sul palco a raccontare la loro storia. Sono state poi premiate le squadre di Under 12 e Under 15.

A seguire numerosi atleti e squadre di tante associazioni sportive premiati per i risultati sportivi conseguiti a livello regionale, nazionale ed internazionale: l’A.S.D. FBC Finale Football Club 1908, l’Atletica Spezia Duferco, la Scuola di Kung Fu Touei Chou (Polisportiva del Finale), la Scuola di Scherma Leon Pancaldo (Polisportiva del Finale), l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle; l’Associazione di Pesca Sportiva A.P.S. Garisti 93’, l’A.S.D. Atletica Run Finale Ligure, l’A.S.D. ArteGinnastica, la Scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda (Polisportiva del Finale), lo Sci Club Coordinamento Valbormida, il Volley Team Finale (Polisportiva del Finale), l’A.S.D. Arcieri del Finale ed il Tennis Club Finale Ligure.

Sono stati poi conferiti alcuni premi importanti. Per il Tennis viene conferita una targa a Domenico Vicini in quanto giocatore più longevo ad avere disputato e vinto un match della Coppa Davies a 50 anni e 330 giorni. Per la Only Kettlebell della Polisportiva del Finale vengono conferite due premi importanti, rispettivamente ad Alice Dorotea Colella e a Joshua Viola, per i podi ottenuti nel triennio a livello italiano, internazionale e mondiale. Per la Scherma viene conferita una targa a Carola Maccagno, (già vincitrice dell’edizione 2018 dello Sportivo dell’Anno), per i risultati sportivi più recenti tra cui l’oro nella Coppa del Mondo di Spada a Squadre svoltasi a Laupheim il 4 dicembre 2022.

Infine, i tre premi più importanti di questa edizione. Per il Nuoto Sincronizzato viene conferito il Premio speciale 2022 a Linda Cerruti, per avere ottenuto 6 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo ai Campionati Europei di Roma nell’Agosto 2022.

Linda Cerruti

Per la Only Kettlebell della Polisportiva del Finale viene conferito il premio Atleta dell’anno 2022 a Christian Borghello, vincitore di numerose competizioni a livello nazionale ed internazionale.

Christian Borghello

Viene quindi proclamato Sportivo dell’anno 2022 il compianto assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Finale Ligure, Claudio Casanova, scomparso prematuramente nel mese di giugno. Ha ritirato il premio la moglie Milena Grande Casanova, premiata dall’amica e assessore Clara Brichetto, in quello che è stato per tutti un momento di grande e rispettosa emozione.