Filt Cgil Savona, Simone Turcotto confermato segretario provinciale

Savona. Si è svolto oggi presso l’Ente Scuola Edile di Savona, a conclusione del percorso di assemblee che ha coinvolto centinaia di lavoratori del comparto dei trasporti della provincia, il XII Congresso Territoriale della FILT CGIL Savona a cui hanno partecipato 57 delegati in rappresentanza delle principali aziende del territorio. Alla fine dei lavori è stata eletta la nuova Assemblea Generale della FILT di Savona che ha proceduto alla conferma di Simone Turcotto quale Segretario Generale con il 96,5% dei voti favorevoli.

“E’ stata una giornata partecipata e con al suo interno un ampia ed esaustiva discussione che ha confermato il radicamento e la vitalità della categoria e che ha trattato temi oggi centrali come non mai, citandone solo alcuni: il trasporto pubblico, la portualità, la logistica, le infrastutture, il potere dei salari e le iniziative di sciopero dei prossimi giorni”, hanno commentato dalla segreteria Filt Cgil.

Ci si è focalizzati sulle criticità aperte sul territorio, da quelle contrattuali quali il rinnovo dell’integrativo Reefer terminal e del magazzino Nordiconad di Quiliano, alla vertenza TPL Linea in cui la FILT vuole avere un ruolo importante su quella che deve essere la ridefinizione della qualità del trasporto pubblico in provincia di Savona “ad oggi totalmente insufficiente”, una ridefinizione che “passa obbligatoriamente dall’affidamento pubblico del servizio”, per finire con la vertenza Funivie dove “è necessario l’impegno delle istituzioni a tutti i livelli (soprattutto ministeriale e regionale) per valorizzare quello che potrebbe essere un fiore all’occhiello della portualità Savonese”.

“La Liguria – proseguono – per la sua natura geografica è senza dubbio la piattaforma logistica del Nord Ovest, e il porto di Savona se ben infrastrutturato ha sicuramente la possibilità di spiccare all’interno di essa, come FILT intendiamo portare avanti proposte e contrattazioni per valorizzare la nostra Provincia ricordandoci quale resta la bussola del nostro operato, il lavoro di qualità. In un momento tanto complicato, forse il più difficile dal secondo dopoguerra, il ruolo della FILT e l’unità della CGIL sono fondamentali per tornare a ridare centralità alle ragioni del lavoro e dei lavoratori”.

La FILT di Savona “è impegnata nella riuscita dello sciopero generale di venerdì 16 dicembre contro una legge di bilancio che non fa nulla per la coesione sociale di un Paese che è sempre più diviso e diseguale e che non fa mette in campo politiche di rilancio”.