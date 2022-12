Filotto Vadese, Jacopo Provato: “Pari giusto col Savona, a gennaio capiremo chi siamo”

In vantaggio di due goal e di un uomo la Vadese non è riuscita a fare bottino pieno contro il Savona. Alla fine, il goal in fuorigioco di Quintavalle ha fissato il punteggio sul 2 a 2. Il portiere azzurrogranata Jacopo Provato reputa il risultato giusto per quanto visto in campo e non intende alimentare polemiche: “Penso che alla fine il 2 a 2 sia corretto perché anche loro hanno creato occasioni. Settimana scorsa siamo stati noi più fortunati e questa domenica lo sono stati loro. Gli errori arbitrali, come si dice in Serie A, si compensano sempre. Senza assistenti è difficile anche per l’arbitro. Spero solo… Ma niente, va bene così”.

Il pareggio contro i biancoblù corrisponde al nono risultato utile consecutivo. Una striscia partita dopo quattro sconfitte nelle prime quattro giornate. Il portiere guarda però avanti, visto che le prime tre giornate del 2023 vedranno la squadra di mister Saltarelli impegnata contro le prime tre della classe: “Dopo aver mangiato tanto ‘letame’ nelle prime quattro partite – prosegue Provato – ora siamo arrivati a nove risultati utili di fila. Ripartiremo da qui. Sarà fondamentale allenarsi bene durante le feste. A gennaio ci aspetta un bel trittico di gare contro Quiliano&Valleggia, Pra’ e Masone. Speriamo di divertici e quindi di vincere visto che ci si diverte solo quando si vince. Vedremo se siamo grandi o piccoli”.

Infine, un commento sulla “sfida tra veterani” dagli undici metri con Quintavalle: “Da quando giochiamo contro penso che mi avrà fatto almeno venti goal. Finalmente sono riuscito a intuirgli un rigore e a pararglielo. Alla fine ci siamo anche abbracciati”.