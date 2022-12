Fifa World Cup, il Marocco scrive la storia: accesso ai quarti di finale e ad Albenga esplode la festa

Albenga. C’è una prima volta per tutto. E il calcio, in particolare i Mondiali, hanno sempre tenuto fede a questo principio, regalando e coltivando sogni.

Come quello della nazionale del Marocco che ieri, dopo un risultato storico, con l’eliminazione della Spagna ai calci di rigori a Qatar 2022, si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione per Nazionali.

E ad Albenga, e non solo, dove nella storia recente la comunità di origine marocchina è diventata davvero molto numerosa, è esplosa letteralmente la festa.

L’Italia non si è qualificata ai Mondiali, ma ci hanno pensato i marocchini ad animare la Città delle Torri con caroselli per le vie del centro. Inoltre, decine di tifosi, come immortalato anche in alcuni video, si sono riuniti in piazza del Popolo esternando tutta la propria gioia con corri e balli a ritmo di musica tradizionale.