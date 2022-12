Fieui di Caruggi, Ruote d’epoca e Lions Club donano una una carrozzina agli ospiti della Rp di Peagna

Albenga. Una carrozzina in dono agli ospiti della Residenza Protetta A.C.S. Peagna di Ceriale. È stata donata da Fieui di caruggi di Albenga, Ruote d’epoca di Villanova e il Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda.

Come? Grazie ad una raccolta di tappi, come hanno spiegato gli stessi Fieui: “Sempre più persone raccolgono tappi di plastica per uno scopo benefico. Quella che all’inizio sembrava una bufala, una invenzione dei social si è rivelata in realtà una bella storia con vari aspetti positivi”.

“Innanzitutto si fa un’ottima raccolta differenziata e si ricicla un materiale che sarebbe, altrimenti, assai inquinante. E poi, soprattutto, si può fare del bene. Infatti alcune aziende specializzate ricambiano la raccolta e consegna dei tappi di platica con carrozzine per anziani o disabili oppure con altri presidi sanitari. Certo i quantitativi da raccogliere sono notevoli (decine di quintali), ma con la collaborazione di molti si può raggiungere lo scopo”.

E così proprio per la fine dell’anno è arrivata la carrozzina per la Rp di Peagna. In passato, altri presidi sanitari erano già stati donati anche all’Istituto Domenico Trincheri di Albenga. E la raccolta tappi continua.