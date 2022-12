Festival doppiaggio a Savona, Valentina Favazza voce di Marilyn Monroe: “Un’emozione interpretare un personaggio così iconico”

Savona/Roma. Una doppiatrice d’eccezione presente, anche solo se in videoconferenza, a Savona, in occasione del Festival Internazionale di doppiaggio. Venerdì il teatro Sacco è stata la location scelta per la 23esima edizione di “Voci nell’Ombra”. Quella che si è tenuta una serata che ha visto al centro un talk show con proiezioni, interventi di istituzioni, realtà culturali del territorio. A chiudere il cerchio e raggiungere il momento clou della serata l’intervento di Valentina Favazza, doppiatrice valdostana che, a soli 35 anni conta oltre 200 doppiaggi tra film cinematografici, serie tv, film d’animazione, soap opere e videogiochi.

Tra i suoi ultimi successi doppiati, Marylin Monroe in Blonde, film uscito quest’anno e presentato al Festival di Venezia nel settembre scorso, “incassando” grandi applausi. “E’ stato un’emozione prestare la voce italiana a un personaggio così iconico – racconta Favazza a IVG.it -. Stiamo parlando di una persona che ha avuto una storia molto triste. Inutile dirlo, è una storia molto toccante e che rende empatici”. Poi ci svela: “A essere sincera non ho ancora visto tutto il film… Non sono ancora pronta. Nei giorni in cui ero impegnata in questo doppiaggio ho dovuto accompagnare mia madre nei suoi ultimi giorni. Mi fa male ritornare in un certo senso indietro nel tempo, mia madre adorava il personaggio di Marilyn, era molto contenta del ruolo che mi è stato assegnato. Non vedeva l’ora di vedere il film… purtroppo non ce l’ha fatta”. Un ringraziamento speciale poi alla direttrice e dialoghista del doppiaggio per l’Italia di ‘Blonde’, Jessica Loddo.

HA PRESTATO LA VOCE ANCHE PER GALADRIEL DEL “GLI ANELLI DEL POTERE”

In questo periodo difficile Valentina ha prestato la sua voce anche per un altro prodotto filmico di grande valore: la nuova serie de Il Signore degli Anelli – Gli anelli del Potere. E’ proprio la protagonista, Galadriel, a portare la voce italiana di Favazza sullo schermo, una voce dolce che incanta. “Sono sempre stata una grande amante di Tolkien – confessa -, è facile comprendere come sia stata una sorpresa immensa sapere di essere stata selezionata per fare il doppiaggio della protagonista di questa nuova serie. E’ stato impegnativo, Marilyn e Galadriel sono due donne completamente diverse, ma con una nota in comune, la forza” spiega la doppiatrice.

Ma tra i tanti film, Valentina Favazza ha prestato la voce anche per Jennifer Lawrence nella saga X-Men, per Dakota Johnson in Black Mass – L’ultimo gangster, per Jessica Alba in The Ten. Ma se chiediamo qual è il film che l’ha stimolata di più, quello che l’ha messa più alla prova, lei risponde: “Il doppiaggio che porterò sempre nel cuore è quello di Alicia Vikander in The Danish Girl. La tematica trattata, quella transgender, è molto forte e il lavoro di squadra tra i vari doppiatori è stato importante. Il tutto ha creato un’atmosfera magica. Ho lavorato anche con il mio compagno – ci svela Valentina, che nel lavoro ha trovato anche l’amore -. Lavorare per molte ore insieme nei doppiaggi può far scattare la scintilla” sorride.

COME E’ NATA LA PASSIONE E IL PERCORSO DA DOPPIATRICE

Ma entrando ancor più nel personale, chiediamo come sia scattata in Valentina un’altra passione, ancora più antica, quella per il doppiaggio. “Ho iniziato tardi a entrare in questo mondo, all’età di 17 anni, ma sono sempre stata una grande fan del doppiaggio. Se devo trovare il momento preciso in cui tutto prese inizio mi viene in mente mio nonno Mario, quando mi faceva ascoltare le favole in versione audio – ci spiega Favazza -. Poi è seguito il teatro, ma preferivo farmi sentire che vedere, infine devo ringraziare Anna Radici che mi ha fatta crescere. Da lì ho cominciato la mia carriera nel doppiaggio. Il mio primo ‘vero’ film doppiato è stato La teoria del tutto“, era ventenne. Da quel film di grande successo, Valentina ne ha doppiati altri: il suo curriculum ne conta oltre 200.

Infine, chiediamo cosa vuol dire registrare. “In questo periodo che vede ancora delle restrizioni importanti nel nostro ambito causa Covid, il lavoro viene visto ancora un po’ freddo – confessa -. Prima si registrava insieme agli altri doppiatori, ora ognuno è separato. Ascolti sì le battute degli altri in cuffia, ma non è la stessa cosa”. Ma riguardo alle sessioni, Valentina ci dice: “Se hai un ruolo da protagonista ti trovi a dover fare anche 7 turni di registrazione di circa 3 ore, in modo da terminare il doppiaggio nel giro di circa un mese”.